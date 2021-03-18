В Новосибирске бойцовская собака чуть не разорвала школьника в подъезде: хозяйка пса даже не вмешалась

В Новосибирске бойцовская собака напала на ребенка. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске бойцовская собака напала на ребенка. ЧП произошло вечером 16 марта в подъезде дома на улице Краузе в Калининском районе. 9-летний мальчик отправился на улицу, чтобы выгулять своего щенка и у входа в дом столкнулся со своей соседкой, которая возвращалась с прогулки вместе со своей бойцовской собакой. Пес был без намордника и в один момент набросился на школьника, повалив его на землю и вцепившись в ногу. Собака была на поводке, однако сибирячка не смогла оттащить агрессивное животное от мальчика. К счастью, ребенок смог вырываться своими силами. После всего произошедшего пострадавшему мальчику пришлось обратиться в больницу, чтобы зашить ему раны.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную в подъезде дома. Сейчас в произошедшем разбираются следователи.

— Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Следствием будут проверены все факты произошедшего, а также будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) ответственных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как бродячая собака напала на школьниц в Первомайском районе города. К счастью, тогда пса смогли отогнать пришедшие на помощь взрослые.

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