Год назад в Новосибирске появился первый зараженный коронавирусом: ученые рассказали, как мутировала за это время зараза

Год назад сибиряки начали носить маски, чтобы защититься от ковида. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ровно год назад 18 марта в Новосибирске появился первый пациент с коронавирусом: заразу подхватила сибирячка, которая с 3 по 11 марта 2020 года была в Париже. И привезла инфекцию на самолете в Сибирь. С этого момента по всей стране диагноз подтвердился уже у 4,4 миллиона человек. Мы попросили Александра Чепурнова, ведущего научного сотрудника Института клинической и экспериментальной медицины, рассказать, как мутировала зараза и чего стоит опасаться.

«ЮЖНОАФРИКАНСКИЙ ШТАММ ОПАСНЕЕ БРИТАНСКОГО»

О том, что такое коронавирус, Александр Чепурнов узнал не в лаборатории, а на собственном опыте.

- Я сам заразился в конце февраля 2020 года. Скорее всего, в аэропорту Шереметьево, когда летел на отдых в Куршевель. В тот момент «полыхали» Китай и Италия, но границы еще были открыты. Во Францию я прилетел уже больным: появилось неприятное першение в горле, а дальше - резче. Поскольку вылетал я из России, где пандемии еще не было, то и ощущения «Ох, черт, вот это оно» не было тоже. К тому же когда я вернулся домой, то и диагностики как таковой еще не было. Я лечился от ковида как от внебольничной пневмонии, все обошлось. А через пару месяцев, когда появилась возможность сделать иммуноферментный анализ, у меня обнаружились антитела. И сомнений в том, чем я болел, не осталось, - рассказал КП-Новосибирск Александр Чепурнов.

Во второй раз вирусолог заразился ковидом уже намеренно. Он тогда уже сам как ученый изучал вирус и хотел отследить, что будет происходить с антителами в его организме, поэтому специально общался с зараженными пациентами в госпитале. В итоге сам оказался в больнице…

Сейчас Александр Чепурнов уверен, что расслабляться пока рано и вирус еще не отступил.

- В отношении мутаций выдыхать рано. Ничего страшного пока не произошло, но неприятные намеки уже есть: речь не только о британском штамме коронавируса, но и о новом, южноафриканском. Этот штамм способен уклоняться от некоторых моноклонов, то есть пока вакцины на него действуют, но, если мутации усилятся, они могут не сработать. Это опасно, хотя пока критических изменений нет, - говорит Чепурнов.

Еще одно неприятное свойство нового южноафриканского штамма: распространяется на 70% быстрее, чем британский. А как вы помните, тот был быстрее обычного. Южноафриканский вариант заразы уже нашли в России, но пока он не наделал бед, кривая заболеваемости плавно ползет вниз.

- По сравнению с осенне-зимними пиками заболевших раза в три меньше. Если в середине апреля заболеваемость не пойдет в рост, значит, накопилось достаточное количество переболевших коронавирусом людей, у которых есть антитела. Это не коллективный иммунитет, но такая прослойка может повлиять на процесс. И если к лету мы увеличим количество вакцинированных, то, возможно, это поможет победить ковид.

- В Новосибирске уже заявили, что в этом году парад Победы состоится - и со зрителями, и с участниками. Не опасно ли это?

- Многое будет зависеть от того, увидим ли мы рост заболеваемости в апреле. Сейчас люди успокаиваются, видя спад заболеваемости. Если говорить непосредственно о самом параде, то нужно понимать, что военных активно вакцинируют, это хорошая мера безопасности. Да и дефицита тех же масок, который был год назад, у нас нет.

КСТАТИ

Уходи, «ковыдра», прочь!

Лингвисты рассказали, какие слова за год коронавируса появились в нашем языке.

О самых любопытных «ковидных» неологизмах КП-Новосибирск рассказала Галина Мандрикова, доктор филологических наук, заведующий кафедрой филологии ФГО НГТУ.

- Есть такая поговорка: «Кому война, а кому мать родна». В такие моменты, когда в обществе что-то случается, общество, конечно, откликается. И начинают появляться разные обозначения этого явления, от знака минус до знака плюс, а также промежуточные. Чем мы обогатились за этот год? Появились вполне нейтральные названия вроде ковид-19, написанное русскими буквами, ковидный паспорт, ковидный пациент.

Когда происходит что-то плохое, возникает желание снять напряжение. А люди ведь лингвокреативные, и они начинают играть и шутить, выражать свои эмоции. Появляются фразы вроде «Я, скорее всего, в конце марта «проковидился». А еще слова «ковидла» и «ковыдра» (соединение слов «ковид» и «выдра», чтобы обругать болезнь). Сюда же относятся «ковидобесие», «коронопаника», ковид-диссидент.

Да и само слово «корона»: «Моя дочь «корону» подхватила, а у нас «короны» нет». Но и его принизили - появились «короняжка» и «короняжный». А как вам нравится «байда коронавирусная»?

Появилось и такое слово, как «ковидарность» - соединение слов «ковид» и «солидарность»: мы были на удаленке, но все-таки вместе.

Как только пройдет страх, неизвестность и стресс, которые были в первый год, то народные слова, скорее всего, исчезнут, будут только официальные. Может, останется только «корона», и люди будут над ней шутить.

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