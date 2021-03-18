«Умные» камеры вычислят больных ковидом даже под медицинской маской

Камера считала, что по коридору идут два мужчины, определила их примерный возраст и то, что они здоровы. Фото: Предоставлено компанией Enter Ideas

Люди с термометрами и антисептиками на входе, возможно, скоро канут в прошлое. Их место готовы занять беспристрастные электронные наблюдатели, которые безошибочно вычислят больного и отправят отчет о его состоянии руководителю организации на телефон. Речь об «умных» камерах, которые видят человека будто насквозь. Как они работают и почему их нельзя обмануть — узнавал корреспондент КП-Новосибирск.

КОВИД ПОДКОСИЛ БИЗНЕС

Под крышей Новосибирского технопарка молодые стартаперы из инновационной компании Enter Ideas обитают с 2013 года. Сначала ребята занимались разработкой технологии по защите видеоконтента планетария, потом вышли на мировой рынок и даже получили поддержку известной компании «Дисней». Затем увлеклись созданием уникальных VR-аттракционов, вышли со своей идеей на всемирный рынок. А потом случилась пандемия.

— Коронавирус подкосил всех. Бизнес существенно пострадал. Продавать аттракционы стало неактуально. Мы прислушались к потребностям людей и поняли, что во многих организациях, на заводах и крупных производствах появилась проблема — люди стали болеть. Ну это еще ладно, хотя очень неприятно, если один человек пришел на работу больным и заразил коллег, сократилась численность работников. А если это какое-то жизненно важное производство, на которое в принципе нельзя приходить даже с признаками простуды, то совсем беда. У нас уже были кое-какие разработки, и пандемия подтолкнула нас плотно заняться новым проектом. Таким, который реально нужен сейчас, — рассказывает генеральный директор инновационной компании Игорь Мендзебровский.

Разработчики расширили штат и в итоге презентовали действительно очень полезную систему.

КАМЕРА НАБЛЮДЕНИЯ С ДАТЧИКАМИ

Это не обычная система видеонаблюдения на предприятии. В каждую камеру встроен искусственный интеллект, который гораздо умнее стоящих на входе охранников с термометрами. Датчики анализируют всех проходящих мимо камер людей сразу по 10 параметрам. Они в два счета вычислят вредного для окружающих сотрудника или гостя, если он с признаками простуды и недомогания вдруг решил совершить подвиг и прийти со своей заразой в коллектив. Когда интеллект распознает больного, то будет действовать по принципу стукача. Нет, громких сирен, оповещающих об эвакуации здания, не будет. Просто камера втихаря отправит начальнику сообщение на телефон, где оповестит об опасности и скинет фото объекта, нуждающегося в больничном.

Так выглядит камера, которая считывает состояние здоровья человека. Фото: Предоставлено компанией Enter Ideas.

— Пока камера анализирует 10 параметров, но мы планируем расширить список возможностей до 25. Отдельно отмечу, что мы создали не медицинское оборудование. С помощью специального тепловизора датчики замеряют температуру объекта. Маска на лице не спасет, ведь температуру выдают и другие части тела, например, уши, нос и прочее. Если человек болен, то меняется физика его тела, он иначе двигается, меняется походка. Это тоже не ускользнет от зоркого глаза и подвергнется анализу. И уж точно будет зафиксировано, если сотрудник чихнет, закашляет где-то в коридоре или офисе. Под наблюдение попадает даже тот факт, что человек часто бегает в туалет, это тоже может быть признаком заболевания, — объясняет Игорь Мендзебровский.

Для нормальной и объективной оценки состояния работников на организацию требуется примерно 25 таких камер, установленных в разных местах. Ведь вполне возможно, что на входе в офис человек чувствовал себя прекрасно, а поднялся по лестнице — и стал задыхаться. Или какие-то признаки недомогания появились в течение дня. Искусственный интеллект практически никогда не промахивается. Если уж у системы возникли вопросы к самочувствию объекта, то, как правило, они тут же подтверждаются медработником.

НОВИНКА ПОШЛА В МАССЫ

Самые первые образцы «умных» камер, само собой, сразу появились в Новосибирском технопарке, где у разработчиков находится офис. С задачей выявлять ковидных больных и простывших сибиряков они справляются достаточно успешно. Ну и ко всему прочему выполняют дисциплинирующую функцию. Люди, приходя в технопарк, уже знают, что за ними следит искусственный интеллект, поэтому стараются не рисковать здоровьем окружающих и становятся более социально ответственными.

— В списке клиентов у нас уже есть компании из Словакии и Норвегии, проявляют интерес многие корпорации из Европы. Мы, кстати, не продаем камеры — мы их сдаем в аренду вместе со специальной программой, то есть продаем услугу. Стоит это 2,5 тысячи долларов в месяц. Для крупных предприятий это небольшие деньги, тем более что для многих из них забота о сотрудниках и их здоровье стоит на первом месте. Да и сам бизнес страдает меньше, если не приходится прерывать производство из-за заболевших сотрудников и последующего карантина остальных, — добавляет Мендзебровский.

Технику нельзя купить, но можно взять в аренду. Фото: Предоставлено компанией Enter Ideas

Скоро интеллект научится распознавать спазмы у человека и даже эмоции.

Вероятно, для российских реалий можно добавить еще функцию составления протокола и выписывания штрафов. Вот тогда мы точно победим пандемию и третья волна коронавируса обойдет нас стороной.

Конкретно

ЧТО СЧИТЫВАЕТ ТЕХНИКА?

1. Идентификация человека (лицо)

2. Скелет человека и его движения

3. Температура тела человека

4. СИЗ (в маске ли человек)

5. Температура окружающей среды

6. Влажность

7. Освещенность

8. Давление

9. Качество воздуха

10. Скопление людей вокруг

Комментарий специалиста

ИТОГОВЫЙ ДИАГНОЗ ВСЕ-ТАКИ СТАВИТ ВРАЧ

Мы попросили коллегу новосибирских ученых — сотрудника Сколковского института науки и технологий — прокомментировать «умные» камеры.

— Насколько мне известно, диагностировать коронавирус могут по результатам компьютерной томографии. То есть врач может принять такое решение не только на основании внешних признаков респираторного заболевания (температура и другой анамнез), но и по описанию КТ. Поэтому естественно, что диагнозы нейронной сети нельзя использовать как единственное верное заключение. Диагноз все-таки ставит врач. Но подобная биометрия действительно может использоваться как первый фильтр, чтобы снизить нагрузку на тех же медиков, — считает кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Сколковского института науки и технологий, специалист по машинному обучению Екатерина Муравлева.

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