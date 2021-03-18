Сибирячка, родившая на конкурсе красоты, спустя 11 лет рассказала ребенку, как он появился на свет

Наталья родила Егора прямо во время финала. Фото: предоставлено героем публикации

Необычное происшествие однажды случилось в Новосибирске на конкурсе красоты «Шоу будущих мам — 2010». В финал вышли 16 беременных конкурсанток. Но в самый ответственный момент, прямо перед выходом на сцену, у одной из них — 25-летней Натальи Деменковой — неожиданно начались роды. Организаторы и участницы в ужасе звонили в скорую и даже готовы были взять на себя роль акушерок, но все обошлось. В тот день Наталья была самой красивой пациенткой в новосибирском роддоме: шикарное платье, прическа, макияж… Появившийся на свет недоношенный малыш даже не догадывался, как сильно в тот день переволновалась его мама. Егорке уже 11 лет, и буквально на днях его родители рассказали ему эту историю. Корреспонденты КП-Новосибирск отыскали семью Деменковых и узнали, как у них сложилась жизнь после конкурса.

«НАТАША, ВСЕ. ПРИПЛЫЛИ!»

Наталья вспоминает, что поучаствовать в конкурсе ее надоумила подруга. Привела довольно весомые аргументы.

— Сама подруга уже участвовала в подобном мероприятии. Сказала, что на память останутся фотографии, а еще дадут разные сертификаты. В общем, все будет здорово и интересно. Я тогда была на восьмом месяце и недолго думая согласилась, — рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Поучаствовать в конкурсе женщину убедила подруга. Фото: предоставлено героем публикации

Фотосессии, репетиции программы к финалу, дефиле в платьях — все это увлекло будущую маму. В день финала Наташа как ни в чем не бывало села за руль, забрала других участниц, и они поехали наводить марафет в салон красоты.

— Во всей этой суете я даже не заметила никаких странных ощущений. Может, их и не было. Мы спокойно выехали из салона, подъехали к ресторану, где должно было проходить мероприятие, — и вдруг началось. Я только вышла из машины, и у меня отошли воды. Я вообще ничего не поняла сначала. «Наташа, все! Приплыли», — сказали мне опытные мамочки. И тут у меня началась паника. Роды-то преждевременные! — призналась сибирячка.

Сибирячка до сих пор хранит вырезки из газет. Фото: предоставлено героем публикации

Сцена сразу отошла на второй план. Все засуетились, забегали в ожидании скорой. И вот одна из претенденток на корону экстренно укатила на карете с корабля на бал.

— Меня отправили в родовую при полном параде — с макияжем и прической, даже умывать не стали. Так на свет появился мой первый сын Егор, — говорит женщина.

СТАЛ ЗВЕЗДОЙ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Первым домом для крохи Егора, который появился на свет на месяц раньше времени, стал кувез. Наталья не отходила от новорожденного ни на шаг. Каждый раз смотрела на него и приговаривала: «Малыш, крепись! Мы с папой так долго тебя ждали». Видимо, Егор услышал слова мамы и начал быстро набирать вес.

— Нас выписали через 11 дней после родов, сын чувствовал себя прекрасно. Я ни капли не пожалела, что не вышла тогда на сцену, ведь ребенок важнее всего! Через пару лет я снова стала мамой, родила еще одного сына, — добавляет Наталья.

Через пару лет Наталья родила второго сына. Фото: предоставлено героем публикации

Сейчас Егору 11 лет, он профессионально занимается футболом. В школе отличник и помогает маме по хозяйству: и пыль протрет, и посуду помоет. О своем необычном появлении на свет мальчишка узнал всего пару дней назад.

— Я ему не рассказывала эту историю, а тут вы написали, что интервью будете у меня брать. Ну, я и призналась Егору, что родила его на конкурсе красоты. Сын так воодушевился, спросил у меня: «Мама, я буду знаменитым?» Я ответила, что он известным уже родился, — смеется сибирячка.

Больше Наталья в конкурсах красоты не участвовала. Фото: предоставлено героем публикации

Наталья до сих пор хранит не только фотографии, но и вырезки из газет, где писали про ее чрезвычайные роды. Просматривая их, женщина вспоминает тот день с теплотой и любовью.

Наталья работает инженером на ТЭЦ и воспитывает вместе с мужем двух сыновей. Второй, к счастью, родился в более спокойной обстановке и без приключений. Но больше в конкурсах красоты сибирячка не участвовала. Говорит, тот финал был для нее единственным и самым незабываемым.

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