Последние новости Новосибирска на 4 марта 2021 года: в убийстве студента НГТУ может быть замешан преподаватель

Денис уверял, что пошел на убийство не из-за девушки, которая его бросила. Фото: vk.com.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 4 марта 2021 года в одном материале, чтобы вы не пропустили ничего важного. Оставайтесь в курсе всех главных событий вместе с «Комсомолкой»!

ВОДИТЕЛЯ ОТПРАВИЛИ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ

3 марта в Новосибирском областном суде избрали меру пресечения для Константина Волобуева — водителя, который сбил маму с коляской. Кировский районный суд дважды оставлял водителя на свободе. Только областной суд решил иначе — Константин проведет домашним арестом почти 1,5 месяца.

СИБИРЯЧКУ, УБИВШУЮ СВОЮ ДОЧЬ, ОСУДИЛИ НА 13 ЛЕТ

Женщину, которая убила свою дочку, отправили в колонию. Напомним, трагедия произошла зимой прошлого года. Сибирячка задушила ребенка, а потом сама выпрыгнула из окна. Суд приговорил ее к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. В течение 10 дней женщина еще может обжаловать приговор.

А ГДЕ ЩЕЧКИ ?

Пелагея родилась и выросла в Новосибирске на Троллейном жилмассиве. Здесь же она проучилась до 4 класса в специализированной школе при консерватории, а уже после окончания начальных классов уехала вместе с мамой покорять столицу. Посмотрите ее детские фото — вы точно не узнаете артистку!

НОВОСИБИРСКОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ОБВИНИЛИ В МАНИПУЛЯЦИИ СТУДЕНТОМ

Расследование убийства студента НГТУ Дениса Губарева получило неожиданный поворот. В редакцию КП-Новосибирск пришло письмо, подписанное студенткой гуманитарного факультета НГТУ. В нем девушка рассказала свою версию, почему произошла эта трагедия. Девушка обвинила преподавателя института в манипуляции Денисом Миллером, которого подозревают в преступлении.

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