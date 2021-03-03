Пелагея в детстве: как выглядела певица до того, как стала популярной – ее просто не узнать

Посмотрите, как сильно изменилась певица. Фото: Анатолий ЖДАНОВ/личный архие Евгении ИЗМАЙЛОВОЙ/pelagea.ru

Это сейчас певица известна зрителю как стройная улыбчивая блондинка. И мало кто помнит, что Пелагея в детстве была пухленькой, щекастой девочкой. «Комсомолка» собрала самые яркие воспоминания и уникальные кадры из жизни Пелагеи в Новосибирске.

Маленькая Поля вместе с мамой. Фото: instagram.com/pelageya_insta/

НАСТОЯЩЕЕ ИМЯ И ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Настоящее имя Пелагеи — Полина. Полина Сергеевна Смирнова появилась на свет в Новосибирске 14 июля. Но позже девочке дали фамилию отчима Андрея Ханова. Свое детство будущая звезда провела во дворах улицы Широкой в Троллейном жилмассиве Новосибирска. Талант к пению начал проявляться у девочки еще в раннем возрасте. У Пелагеи был превосходный слух и широкий вокальный диапазон. Родители развивали талант дочери, и уже в 8 лет Пелагея поступила в среднюю специализированную музыкальную школу при Новосибирской консерватории. Пелагея стала первой ученицей-вокалисткой, несмотря на то, что училась на отделении фортепиано.

Девочка на сцене с 4 лет. Фото: Андрей КОПАЛОВ

— Пелагея терпеть не могла, когда ее называли Полиной. Только Поля — и никак иначе. Мы, как и все дети, носились по коридорам, катались на больших перилах, за что знатно получали от учителей. Я навсегда запомню ее смех. Он был очень заразительный, — призналась КП-Новосибирск Евгения Измайлова, одноклассница Пелагеи.

В школе девочка быстро нашла друзей. Фото: личный архив Евгении Измайловой

Как и все дети, Поля участвовала в школьных танцевальных конкурсах — вместе с классом отжигала на сцене под звуки ча-ча-ча и кружилась в медленном вальсе. Все сценические костюмы девочке шила ее мама Светлана.

— Помню один Новый год, когда Поля пришла в красивом цыганском костюме — в длинной юбке. Она исполняла цыганскую песню — и это было с танцем, с паданием на колени, очень артистично. Уже тогда она была яркой звездочкой, — привела пример Евгения Измайлова.

Пелагея и ее одноклассница, обычные девочки из 1990-х. Фото: личный архив Евгении Измайловой

Внешне Пелагея отличалась от сверстниц: длинные волосы, круглые щечки. И уже тогда у нее появились первые поклонники.

— Один мальчик особенно проникся чувствами, но взаимности не получилось, потому что Поле было не до этого. У нее тогда постоянно были выступления. Помню, как она стала самой юной участницей КВН команды Новосибирского государственного университета, поэтому часто была в разъездах, — говорит подруга детства.

Когда Полине было 9 лет, она познакомилась с лидером группы «Калинов Мост» Дмитрием Ревякиным.

— Именно он отправил кассету с ее выступлением на программу «Утренняя звезда» (передача, где раскрывались таланты в области музыки. — Ред.). На тот момент в программе еще не было фольклорного блока, но ведущий Юрий Николаев сделал исключение и пригласил школьницу выступить, — сообщается на официальном сайте певицы.

Пелагея любила попариться в баньке. Фото: pelagea.ru

Вопреки всем ожиданиям Пелагея заняла первое место и получила почетное звание «Лучший исполнитель народной песни в России» в 1996 году и премию в размере 1000 долларов.

Когда девочке исполнилось 10 лет, она переехала в Москву и подписала контракт с Feelee Records. Юная певица продолжила обучение в столице России в музыкальной школе при институте имени Гнесиных, а также занималась сольной карьерой.

ЛЮБИМИЦА ПРЕЗИДЕНТА

Продолжая учебу в Москве, Пелагее удалось записать свой первый СD-диск под названием «Любо!». В проекте приняли участие самые разные музыканты: оркестр русских народных инструментов имени Осипова, Алексей Зубарев (гитарист группы «Аквариум»), академический хор имени Свешникова и Макс Головин (проект «Электрика»).

А в марте 1998 года жизнь девочки из Сибири перевернул эфир программы «Антропология» с ведущим Дмитрием Дибровым. 11-летняя певица приняла участие в программе, а после нее получила невероятное предложение от Президента России Бориса Ельцина.

Выступление перед президентами Франции, России и Германии. Фото: instagram.com/pelageya_insta/

Школьницу пригласили выступить на встрече президентов трех стран: Франции, России и Германии. Такого события не было со времен Второй мировой войны. После выступления Жак Ширак назвал юное дарование «русской Эдит Пиаф», а Ельцин прослезился и заверил всех, что Пелагея — «символ возрождающейся России».

— В июле 1999 года по приглашению Мстислава Ростроповича 12-летняя Пелагея участвовала в одном из самых престижных музыкальных фестивалей в Эвиане (Швейцария). Вместе с ней на одной сцене были Лео Маркус, Евгений Кисин, Рави Шанкар, Паата Бурчиладзе, Би Би Кинг, — отмечают создатели сайта.

В октябре того же года Пелагея вместе с мамой решили создать группу. Они собрали талантливых ребят, которые играли фолк-рок. С ними Пелагея и начала гастролировать по городам.

Пелагея в подростковом возрасте. Фото: Андрей КОПАЛОВ

КАРЬЕРА

После создания группы девушке пришлось экстерном окончить школу и поступить в ГИТИС на эстрадный факультет. С этого момента она начала ездить по всему миру.

— Успех пришел только в 2004 году. Пелагея собирала тысячные залы в крупных городах. В 2005 году группе посчастливилось выступить на Трафальгарской площади в Лондоне, а чуть позже дать небольшой концерт на легендарной сцене Альберт-холла. После этого группа стала хедлайнером на этносцене фестиваля «Нашествие», — рассказывается на сайте певицы.

Одно время сценические костюмы девушке шила мама. Фото: pelagea.ru

В 2006 году Пелагея начала сотрудничать с концертным агентством, которое и вывело ее на самые крупные площадки Москвы. Год спустя вышел альбом «Девушкины песни», получивший премию «Лучший рок-альбом года» и профессиональную премию «За лучшее сведение».

Но самая большая популярность к артистке пришла, когда она заняла кресло наставника в программах Первого канала «Голос», «Голос. Дети», «Голос 60+». Путь Пелагеи к славе был долог и сложен, но она до сих пор помнит о своих корнях и с трепетом относится к Новосибирску, где прошло ее детство. Девушка говорит, что своих земляков видит издалека: они более жесткие, но в то же время более честные, например, чем москвичи.

— Мы, сибиряки, трушные (от англ. true — правда. — Ред.) люди, — как-то заявила в интервью «КП» певица.

Концерт в Санкт-Петербурге. 2005 год. Фото: pelagea.ru

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