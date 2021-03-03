Сибирячку, убившую свою дочь-школьницу, отправили в колонию на 13 лет

Сибирячку нашли под окнами ее дома.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Сибирячке, которая убила собственную дочь, а потом попыталась покончить с собой, вынесли приговор. Ее признали виновной в убийстве по статье 105 УК РФ.
— В суде установлено, что утром 16 января 2020 года женщина находилась у себя в квартире в многоквартирном доме по улице Мясниковой в Калининском районе, — пояснили в областной прокуратуре. — Понимая, что ее 9-летняя дочь не сможет оказать сопротивление, осужденная убила ее путем удушения. Причинами такого поступка женщина назвала конфликты с мужем.
Суд приговорил сибирячку к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Тем не менее, пока что приговор еще можно обжаловать.
Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о трагедии, произошедшей в семье новосибирского военного. Соседи пары рассказывали, что с виду семья казалась абсолютно нормальной. Незадолго до произошедшего сибирячка также оставила записку, задумавшуюся как предсмертная.
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