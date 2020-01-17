«У нее были неврозы»: скромная домохозяйка пыталась покончить с собой после убийства дочки-школьницы

Трагедия в семье военного потрясла жителей новосибирского микрорайона Родники. Молодую мать нашли под окнами многоэтажки и увезли в больницу, а ее дочь обнаружили мертвой дома, в квартире на шестом этаже. Следователи подозревают 29-летнюю Александру* в убийстве собственного ребенка. А соседи пребывают в шоке от того, что произошло в нормальной с виду семье. Корреспондент КП-Новосибирск побывал на месте трагедии и узнал подробности происшествия.

Двор, где случилась трагедия.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ДУМАЛ: ПЬЯНАЯ, ЧТО ЛИ?»

Семья Тагиловых*, по словам соседей, типичная, крепкая семья. Муж Даниил - военнослужащий, Саша - домохозяйка, воспитывали белокурую девочку Кристину, которая училась уже в третьем классе.

- Я шел из магазина, смотрю - соседка лежит. Голая, в снегу. Думал: пьяная, что ли? Подошел поближе, увидел кровь у нее, а рядом стоит машина полиции, - рассказал КП-Новосибирск Федор Митрофанович, местный пенсионер. - Я сначала ничего понять не мог. Вроде лежит под окнами целая, ран нет, а вся в крови.

Разгадка оказалась еще страшнее: участковый поднялся в квартиру к Александре. А там - в прихожей - тело девятилетней Кристины. Девочка с ножевыми ранениями лежала в луже крови, кровавые следы были и в подъезде.

Как рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах, женщина напала на дочь, а затем решила покончить с собой. Но последнее не получилось: Александра выжила и даже была в сознании, когда ее увозила «Скорая». «Помогите, больно!» - просила врачей, стонала.

Тот самый козырек, спасший молодую маму от смерти.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ОТЕЦ - АКТИВИСТ, МАТЬ - ТИХОНЯ»

Жители дома до сих пор в шоке: образ положительной семьи внезапно оказался разрушен. Соседи снизу немного рассказали о жизни Тагиловых. Молодые мамы были просто знакомы друг с другом, а вот мужья общались и даже вместе проводили застолья.

Отец семейства выполнял роль добытчика и много работал, мать-домохозяйка занималась ребенком и предпочитала сидеть дома. Военный уходил на работу рано утром и возвращался поздно вечером, но с женой они не ссорились: в многоэтажке хорошая слышимость, но никто не припомнит скандалов.

- В целом семья положительная, отец семейства - активист дома, участвует во всех мероприятиях. Недавно мы проводили новогодний праздник для жильцов - он нам помогал с реквизитом. Зимой, если дом сильно заносит снегом, он всегда выходит и помогает дворникам. Он всегда в первых рядах и каждому поможет. Жена - тихая. В отличие от мужа, не активистка и в основном сидела дома. Дочка - маленькая, очень хорошенькая и милая девочка была, - рассказала КП-Новосибирск старшая по дому Екатерина.

В квартире работают следователи.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ПАПА ПЕЛ ВМЕСТЕ С ДОЧКОЙ»

Другие соседи сообщили КП-Новосибирск, что при Александре была предсмертная записка, что-то из серии:

- Не хочу больше жить, забираю ребенка.

Друзья семьи недоумевают, что могло стать причиной попытки самоубийства со стороны домохозяйки.

- У нее были неврозы, что-то типа затянувшегося постродового стресса, - говорит знакомая семьи.

Лужа крови, где нашли девятилетнюю девочку.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Старшая по дому особенно защищает мужа Даниила. Женщина узнала о трагедии в числе первых, а затем именно ей пришлось сообщить мужчине тяжелую весть. Екатерина говорит, что актив дома очень уважает Даниила и готов бороться с распространителями слухов и интернет-троллями в суде.

Мужчине сейчас особенно нужна поддержка: Даниил очень любил свою дочку.

- На Новый год пришли к ним в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, так папа вместе с дочкой пели песню «В лесу родилась елочка». Очень трогательно было, а вот мама тогда даже в дверях не показалась, - рассказали соседи. - Но в общем, семья была спокойная, неконфликтная… Все в шоке от таких новостей.

Имена и фамилии изменены.

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