В Новосибирске у девушки, которую нашли под окнами высотки, погибла дочь
В Новосибирске в четверг, 16 января, произошло ЧП. Под окнами дома №8/1 на улице Мясниковой нашли девушку. Она жива. Сибирячка была в сознании, но она толком не могла двигаться, шевелила рукой и объяснить, что случилось. На снегу девушка лежала полуголая. В коротеньких шортах, а кофта была задрана до шеи. Первыми на место ЧП прибыли полицейские, которые вызвали медиков.
— Женщина, около 30 лет. Жива, сейчас в сознании. У нее травмы позвоночника и других частей тела. Увезли ее в горбольницу, — сообщила КП-Новосибирск главный врач «Станции медицинской скорой помощи» Ирина Большакова.
В полиции уточнили, что девушке 29 лет. В ведомстве проводят проверку по факту случившегося, выясняют подробности. Тем временем КП-Новосибирск стало известно, что в квартире, где жила женщина обнаружили мертвой ее дочку.
— Девочке 9 лет, она скончалась. Пока не понятно, произошел несчастный случай или убийство, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах.
Известно, что папа девочки - военнослужащий. У дома, где все произошло, собрались военные.
Напомним, сегодня врачи скорой вернули к жизни 19-летнюю сибирячку, которая пыталась покончить с собой. Медики диагностировали у нее клиническую смерть, но смогли «откачать». Сейчас она в больнице.
У девушки, которую нашли под окнами высотки, погибла дочь.
ИСТОЧНИК KP.RU