В Новосибирске у девушки, которую нашли под окнами высотки, погибла дочь

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:25:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске в четверг, 16 января, произошло ЧП. Под окнами дома №8/1 на улице Мясниковой нашли девушку. Она жива. Сибирячка была в сознании, но она толком не могла двигаться, шевелила рукой и объяснить, что случилось. На снегу девушка лежала полуголая. В коротеньких шортах, а кофта была задрана до шеи. Первыми на место ЧП прибыли полицейские, которые вызвали медиков.

— Женщина, около 30 лет. Жива, сейчас в сознании. У нее травмы позвоночника и других частей тела. Увезли ее в горбольницу, — сообщила КП-Новосибирск главный врач «Станции медицинской скорой помощи» Ирина Большакова.

В полиции уточнили, что девушке 29 лет. В ведомстве проводят проверку по факту случившегося, выясняют подробности. Тем временем КП-Новосибирск стало известно, что в квартире, где жила женщина обнаружили мертвой ее дочку.

— Девочке 9 лет, она скончалась. Пока не понятно, произошел несчастный случай или убийство, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах.

Известно, что папа девочки - военнослужащий. У дома, где все произошло, собрались военные.

Напомним, сегодня врачи скорой вернули к жизни 19-летнюю сибирячку, которая пыталась покончить с собой. Медики диагностировали у нее клиническую смерть, но смогли «откачать». Сейчас она в больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/755001" frameborder="0"></iframe> У девушки, которую нашли под окнами высотки, погибла дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU