2020-01-17T20:19:57+03:00
Происшествия

«Я больше не могу»: мать в предсмертной записке объяснила, зачем убила дочку-школьницу и пыталась покончить с собой

Женщина в итоге осталась жива, теперь ей предстоит ответить за жестокое убийство ребенка
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибирячку нашли под окнами высотки.Сибирячку нашли под окнами высотки.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирске в семье военного случилось горе. Трагедия потрясла весь город и не оставила равнодушным никого. В головах сибиряков никак не укладывается, как молодая мама могла жестоко расправиться со своей девятилетней дочкой. А после попытаться покончить с собой.

Ее полуголой нашли под окнами высотки. Женщина в итоге осталась жива, ее увезли в больницу. Следователи говорят: «Жизни ничего не угрожает» и собираются брать сибирячку под арест. Пока же она под наблюдением врачей и полиции. Тем временем в СКР пытаются понять, что же случилось 17 января за дверями квартиры самой обычной квартиры.

Тот самый козырек, спасший молодую маму от смерти. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Тот самый козырек, спасший молодую маму от смерти.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Папа — военный, активист дома, участвовал во всех мероприятиях, а мама — домохозяйка. Соседи про нее говорят: «тихоня». Скандалов в доме не было, по крайней мере, соседи никогда не слышал из квартиры семьи ругани. Что же тогда случилось?

Корреспонденты КП-Новосибирск узнали страшные подробности. Оказалось, молодая мама страдала от смертельного заболевания. На фоне этого, возможно, начались проблемы с психикой. Несмотря на то, что дочка ходила уже в третий класса, женщина нигде не работала, была домохозяйкой.

В квартире работают следователи. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В квартире работают следователи.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Свой поступок мама попыталась объяснить в предсмертной записке. Но ее содержимое порождает все больше вопросов.

Женщина пишет, что больше так жить не может, устала от боли в голове, не хочет быть обузой: «Простите еще раз, но с такими головными болями я больше не могу и всем мешаю», — написала она.

В конце письма призналась в любви к дочке. Неужели из любви решила убить ее, забрать с собой? Что произошло между тем, как были написаны последние строчки, и тем, когда она оказалась на снегу?

Лужа крови, где нашли девятилетнюю девочку. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Лужа крови, где нашли девятилетнюю девочку.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Правоохранители обнаружили девочку в луже крови. Первая мысль была — зарезали. Сейчас следователи официально заявляют — ребенка сначала задушили. Тогда откуда кровь? И чья она? Как стало известно КП-Новосибирск, кровь все-таки девочки, помимо того, что ребенок был задушен, у школьницы оказалась разбита голова: гематому обнаружили на затылке. При каких обстоятельствах девочка получила травму, из-за которой потеряла столько крови, неизвестно. Все детали установит следствие. Но и без этого ясно в квартире творился ад. Даже на минуту жутко себе представить, что пережила в свои последние минуты несчастная девочка..

Трагедия на Мясницкой: женщина пыталась покончить с собой после убийства дочери.Алена МАРТЫНОВА

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Эта одна из версий случившейся трагедии, которую озвучили новосибирцы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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