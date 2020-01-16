2020-01-16T13:12:43+03:00
Происшествия

«Жить не хочу. Забираю дочку с собой»: соседи рассказали о записке мамы погибшей школьницы

Эта одна из версий случившейся трагедии, которую озвучили новосибирцы
Анна ПАШАГИНА
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Девушку забрали медики. Фото: «Инцидент Новосибирск»Девушку забрали медики. Фото: «Инцидент Новосибирск»
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В Новосибирске 16 января произошло ЧП на улице Мясниковой 8/1: под окнами этого дома нашли девушку: она лежала на земле вся в крови, но была жива. На место происшествия тут же выехала скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов.

В квартире сибирячки обнаружили тело ее дочки. Соседи по дому утверждают, так же там была найдена записка, которую написала мама девочки.

— Не хочу больше жить, и забираю ребенка, — рассказали КП-Новосибирск о предполагаемом содержании записки соседи из этого дома.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они опрашивают жильцов дома и пытаются выяснять, что же произошло на самом деле.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

У девушки, которую нашли под окнами высотки, погибла дочь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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