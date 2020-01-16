«Жить не хочу. Забираю дочку с собой»: соседи рассказали о записке мамы погибшей школьницы

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:12:43+03:00

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В Новосибирске 16 января произошло ЧП на улице Мясниковой 8/1: под окнами этого дома нашли девушку: она лежала на земле вся в крови, но была жива. На место происшествия тут же выехала скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов.

В квартире сибирячки обнаружили тело ее дочки. Соседи по дому утверждают, так же там была найдена записка, которую написала мама девочки.

— Не хочу больше жить, и забираю ребенка, — рассказали КП-Новосибирск о предполагаемом содержании записки соседи из этого дома.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они опрашивают жильцов дома и пытаются выяснять, что же произошло на самом деле.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/755001" frameborder="0"></iframe> У девушки, которую нашли под окнами высотки, погибла дочь.

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ИСТОЧНИК KP.RU