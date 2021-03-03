«Она выступала за то, что отношения надо выяснять кровью»: новосибирского преподавателя обвинили в манипуляции студентом, который убил одногруппника

История с убийством студента НГТУ получила продолжение. Фото: соцсети.

В редакцию КП-Новосибирск пришло письмо, подписанное студенткой гуманитарного факультета НГТУ. В нем девушка высказывает свою версию, почему на территории ее вуза случилось убийство. Напомним, 16 февраля студент-психолог Денис Миллер зарезал одногруппника. К преступлению он явно готовился, заранее написал отложенный пост в соцсетях, который опубликовался автоматически уже после задержания Миллера полицейскими. Так что же толкнуло магистранта психологии на преступление? Автор письма в редакцию «КП» утверждает, что... преподаватель.

ЗАМЕШАНА ЕЩЕ ОДНА ЖЕНЩИНА?

Автор письма, которое мы получили по обычной почте, представилась студенткой гуманитарного факультета НГТУ Валентиной Игоревной Семеновой. В шапке письма указано, что аналогичное сообщение отправлено и в Управление СК по Новосибирской области.

«Информация к размышлению. Замешана еще одна женщина? В трагедии 16 февраля у стен НГТУ был задержан Денис Миллер. Он публично признался, что совершил свое деяние из-за женщины. При этом на протяжении долгого времени он общался со своей близкой подругой, преподавателем кафедры социологии и массовых коммуникаций НГТУ. Именно она консультировала его по вопросам психологии. По ее приглашению он неоднократно присутствовал на ее занятиях, в том числе накануне трагедии, 13 февраля, и непосредственно в день трагедии — 16 февраля. Она неоднократно прямо в учебных аудиториях выступала за то, что «отношения надо выяснять кровью», приводила такие примеры в различных социологических интерпретациях», — говорится в письме.

Автор также недоумевает, как такой преподаватель, оправдывающий насилие, может работать в вузе.

«Неизвестно, о чем они говорили с Денисом Миллером, возможно, она просто предлагала ему помощь в построении своих психологических заключений, но не исключено, что его психологическая неустойчивость — это и есть результат таких бесед, которые привели к страшной ситуации, к распаду его личности», — делает выводы автор письма.

Ее заявления мы попытались проверить.

Сообщение пришло в редакцию обычной почтой. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ — РЕАЛЬНЫЙ, АВТОР — ВИРТУАЛЬНЫЙ

Указанный в письме преподаватель действительно работает в НГТУ. Информация о педагоге есть на официальном сайте вуза. Но женщина категорически отрицает какую-либо связь со студентом.

— К курсу, где учился Миллер, я совершенно не имею никакого отношения. Кроме того, я работаю на другой кафедре и студенты-психологи не посещают мои лекции. Парней, ни одного, ни второго, я лично не знала. Мне даже сложно предположить, кто из студентов мог написать такое письмо, а главное — зачем? — рассказала КП-Новосибирск преподаватель (ее имя и фамилию мы не печатаем по этическим соображениям — Ред.).

Тогда мы попытались найти автора письма. Но среди учащихся НГТУ студентки с таким именем и фамилией не нашлось. Позвонили в Следственный комитет: а получали ли они такую же корреспонденцию? Может, уже даже что-то выяснили?

— Письмо с таким содержанием в управление СК не поступало, — сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

Но следователи все-таки выразили готовность проверить эти сведения для создания полноты картины и установления возможных новых мотивов преступления.

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ-НЕНАВИСТНИК

А теперь самое удивительное. Как выяснилось, сообщения, похожие на то, что пришло в новосибирскую редакцию «КП», уже ранее приходили в НГТУ. Кто-то явно точит зуб на данную преподавательницу: то приписывает ей участие в громком преступлении, то уличает в изменах мужу…

— Начнем с того, что гуманитарного факультета в НГТУ не существует. Адрес на конверте от отправителя неправильный. Студентка такая у нас не числится. А вот преподаватель есть, но связи между психологией и социологией тоже нет, — прокомментировал КП-Новосибирск представитель пресс-службы НГТУ Юрий Лобанов.

На всякий случай в университете проверили, указанные в письме данные, что Денис Миллер посещал лекции педагога 13 и 16 февраля.

— По данным системы электронных пропусков этот студент в 6-й корпус, где работает преподаватель, не заходил, — добавляет Лобанов.

Теперь, скорее всего, у Следственного комитета точно есть повод проверить информацию. Но уже больший интерес представляют не умозаключения тайного эксперта по убийствам и отношениям, а сам автор. Уж слишком настойчиво человек, скрывающийся под именем Валентины Семеновой, пытается дискредитировать педагога и выжить ее с работы. Так и до беды не далеко. Печальные примеры вражды и ненависти в стенах НГТУ нам уже известны.

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