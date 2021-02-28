Последние новости Новосибирска на 28 февраля 2021 года: мать пятерых детей лишили родительских прав, улицу Тульскую затопило

Опека забрала у сибирячки всех пятерых детей. Фото: соцсети.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 28 февраля 2021 года, чтобы вы ничего не пропустили: все самое важное - в нашем материале.
У СИБИРЯЧКИ ЗАБРАЛИ 5 ДЕТЕЙ
Плохое завершение получила история с Тамарой Чусовских - многодетной матерью из Черепановского района Новосибирской области. После скандальных фото, где женщина купается в детских пособиях, и пьянок суд лишил ее родительских прав.
НОВОСИБИРЕЦ ВЫИГРАЛ В «СЛАБОМ ЗВЕНЕ»
Новосибирец Руслан Бабаев – начальник отдела в налоговой инспекции - выиграл в передаче «Слабое звено» 116 тысяч рублей. Поддерживала сибиряка в Москве его жена: выигранные деньги семья собирается потратить на ремонт.
В АКАДЕМГОРОДОК ПРИЛЕТЕЛА СОВА
Пернатую гостью на улице Золотодолинской увидела сибирячка Елена Старостина вместе с сыном Сергеем. Они успели сфотографировать сову, пока сороки пытались прогнать птицу с дерева.
ТУЛЬСКУЮ ЗАЛИЛО
Не повезло жителям улицы Тульской: там уже третий день топит участки вода, хлещущая из канализационных люков. Когда там начнут ремонт, пока неясно.
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