«Раздулась шариком и сидит»: новосибирцы сфотографировали сову, которая очень не любит сорок

Такая красрвица сидела на дереве в Академгородке. Фото: Елена СТАРОСТИНА.

Сибирячке Елене Старостиной вместе с ее сыном Сергеем посчастливилось сфотографировать сову в Академгородке. Увидели они птицу возле дома №7 на улице Золотодолинской.

Сова прилетела в Академгородок.

- Сову увидел сын, он очень у нас наблюдательный. Начал звать, говорить, что сидит большая белая сова. Я поначалу все не могла разглядеть, а потом мы пришли в полный восторг. Сначала снимали мобильником, было плоховато, но кто же знал, как долго она просидит? Видим, долго. Побежали за фотоаппаратом, - рассказала КП-Новосибирск Елена.- А она раздулась шариком и сидит.

С сороками птица не подружилась. Фото: Елена СТАРОСТИНА.

Против фотосессии птица ничего не имела, а вот с сороками, с сороками, которые все время крутились рядом, отношения не заладились.

- Сова явно от них пряталась, когда уж совсем близко подлетали, меняла место. Мы попробовали мясо ей кинуть, но никакой реакции. Наконец, сороки отстали, и сова просто дремала на ветках около часа, - продолжает Елена. - А к пяти вечера ушла к крышам и пропала из вида.

Птица позволила себя фотографировать. Фото: Елена СТАРОСТИНА.

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