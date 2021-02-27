В Новосибирске горячая вода из прорвавшегося трубопровода залила улицу Тульскую

Так сейчас выглядит одтн из участков. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Коммунальное ЧП случилось на улице Тульской в Новосибирске: там горячей водой залило несколько участков.

- На территории частных домов №415 и №417 на улице Тульской уже третий день бежит вода из канализационных люков, заливая участки и подтапливая постройки.Службы приезжают и уезжают, ничего не сделав. Звонили всюду, реакции никакой, - возмущаются сибиряки.

КП-Новосибирск следит за развитием событием.

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