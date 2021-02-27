Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Происшествия

В Новосибирске горячая вода из прорвавшегося трубопровода залила улицу Тульскую

Когда порыв устранят, пока неясно
Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВА
КомментироватьОставить комментарий
Так сейчас выглядит одтн из участков.

Так сейчас выглядит одтн из участков.

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Коммунальное ЧП случилось на улице Тульской в Новосибирске: там горячей водой залило несколько участков.

- На территории частных домов №415 и №417 на улице Тульской уже третий день бежит вода из канализационных люков, заливая участки и подтапливая постройки.Службы приезжают и уезжают, ничего не сделав. Звонили всюду, реакции никакой, - возмущаются сибиряки.

КП-Новосибирск следит за развитием событием.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧП