В Новосибирске горячая вода из прорвавшегося трубопровода залила улицу Тульскую

Так сейчас выглядит одтн из участков.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Коммунальное ЧП случилось на улице Тульской в Новосибирске: там горячей водой залило несколько участков.
- На территории частных домов №415 и №417 на улице Тульской уже третий день бежит вода из канализационных люков, заливая участки и подтапливая постройки.Службы приезжают и уезжают, ничего не сделав. Звонили всюду, реакции никакой, - возмущаются сибиряки.
КП-Новосибирск следит за развитием событием.
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