Не «Слабое звено»: новосибирский налоговик выиграл у Марии Киселевой 116 тысяч

Новосибирец смог ответить на непростые вопросы Марии Киселевой. Фото: личный архив.

В новом выпуске передачи «Слабое звено» за победу боролся новосибирец Руслан Бабаев – начальник отдела в налоговой инспекции. Правда, как признается 32-летний сибиряк, изначально он планировал поучаствовать в совсем другом шоу.

- Изначально хотел попробовать себя в передаче «Своя игра», но для прохода туда немного не хватило баллов на отборе. И редакторы предложили поучаствовать в «Слабом звене»: я долго не думал, согласился сразу, - рассказал КП-Новосибирск Руслан.

Новосибирец попал на игру после пробы в другой проект. Фото: личный архив.

Съемки проходили больше двух месяцев назад – 14 декабря. В Москву новосибирец поехал вместе с женой: правда, на сами съемки она не пришла - болела за мужа в гостинице.

- Мы провели замечательные выходные: поехали специально пораньше, чтобы погулять по столице, свыкнуться с местным временем и просто отдохнуть. Ну и так спокойнее, когда кто-то поддерживает, - благодарен супруге Руслан.

В день снимали по три игры, сибиряк и 7 его соперников начали отвечать на вопросы уже вечером.

- Моя игра снималась примерно с 17.00 до 23.00. Так что к концу съемок, учитывая смену часовых поясов и стресс, уже накопилась усталость, - признается Руслан. – Самым сложным был один из вопросов второго раунда, где я сыграл, мягко скажем, неудачно. Вопрос про дворец великих герцогов в Люксембурге. Время на раздумья там очень ограничено, потому Люксембург совсем придумать не получилось, хотя знаю, что это герцогство. А самый лёгким, наверное, про количество букв «а» в слове «огород»: даже удивился от такого вопроса.

Новосибирец вместе со своими соперниками. Фото: личный архив.

Ведущая Мария Киселева во время съемок особой дружелюбностью не отличалась.

- Мария появляется на съемочной площадке сразу в образе, и не выходит из него до самого конца съемок. Уже после завершения она, конечно, улыбается, поздравляет, фотографируется, - говорит Руслан. - Интервью, которые записываются с участниками между раундами, - настоящая проверка на стрессоустойчивость. Они не такие короткие, а гораздо дольше продолжаются, часть вырезают при монтаже, так что давление там со стороны ведущей что надо, но главное - выдержать этот стресс и взять себя в руки.

Руслан с этой задачей справился и в итоге выиграл 116 тысяч рублей: правда, с этой суммы придется еще заплатить налог – 13%. На что потратить выигрыш, сибиряк еще не решил.

- Наверное, потрачу на ремонт дома, - поделился Руслан.

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