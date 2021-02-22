За кражу в 700 рублей суд отправил женщину в колонию, а водителя, сбившего мать с ребенком, отпустил: отвечаем почему

Новосибирца, сбившего сибирячку, не взяли под стражу на время следствия. Фото: СУ СК по Новосибирской области/личный архив.

В Новосибирске под статью попал немолодой курьер. Мужик приехал на машине, припарковался на заснеженном газоне, но уехать не успел – из дома как раз выходила активистка с коляской, где спал ребенок. Камера над подъездом, увы, не пишет звук, но и по картинке можно понять: переговоры автохама и молодой мамы прошли с применением всех ресурсов великого и могучего. Считанные секунды и машина уже сбивает стоящую перед капотом активистку. Она – с переломом в больнице, он – на допросе.

Следователь возбуждает дело о покушении на убийство женщины с ребенком и предлагает суду взять водителя под арест. А водитель, поди, и сам не чаял, что судья откажет. В зале заседаний звучит решение:

«Суд из представленных данных не усмотрел наличие исключительных обстоятельств, свидетельствующих о необходимости избрания в отношении подозреваемого Волобуева К.А. меры пресечения в виде заключения под стражу».

А вот – народная реакция в Facebook:

- Вообще беспредел, безнаказанность и порождает такое поведение.

- Хорошо заплатили.

- Беспредел. Надеюсь, упырю кто-нибудь ноги переломает.

В соцсетях ведь всякий – эксперт. Куда ни плюнь – попадешь в политолога, а не в политолога – так в вирусолога. А если не в вирусолога – то вот, пожалуйста, в юриста. И вот уже в комментариях распыляются умники, которые свято верят в свою правовую подкованность. Ну, конечно, они подкованы. Это те самые «эксперты», которые знают, что заявлять о без вести пропавшем можно ровно через три дня; что любое уголовное преследование автоматически прекращается, если потерпевший забирает заявление…

Диванные горе-аналитики даже мысли не допускают, что их представление о законе, основанное на дешевом кино и собственных догадках, бесконечно далеко от реальных норм. Не понимают, что для ареста подозреваемого есть четкие, прописанные в кодексе, основания. Что отвечать за преступление он будет потом – когда пройдет следствие, а сейчас судья лишь решает: где подозреваемый будет дожидаться приговора – в камере, в квартире (под домашним арестом), или на свободе. И эта история – не про гуманность, а про здравый смысл и четкое следование закону.

- Браво! Как тетке за кражу 700 рублей - 2,5 года дают, так нормально, а как по статье покушение на убийство, да еще и несовершеннолетнего, так суд гуманный!

- Справедливость зашкаливает!

- Беспредел.

- Куда катимся?!

Это все – комментарии от доморощенных «юристов» из соцсети уже по другой истории – про «женщину за 700 рублей – в колонию». Я ни на секунду не сомневаюсь, что эту сагу критиканы еще долго будут пересказывать друг другу, клеймя, как они считают, продажных и глупых судей.

Ну, за судьями, действительно, иногда не заржавеет. Нет, нет, да подивят какой-нибудь дичью. Я и сам знаю истории, когда служители Фемиды мечутся между внушительным сроком и полным оправданием – не зная, какой приговор будет правильным. Такие случаи есть.

Но вот случай с «великомученицей», схлопотавшей срок за 700 рублей – это история отнюдь не про глупый приговор.

Читаю пресс-релиз Купинского районного суда (тоже Новосибирская область):

«В октябре 2020 года Тараданова Н.Н., находясь в комнате общежития, будучи в состоянии алкогольного опьянения, открыто похитила из рук потерпевшего денежные средства в сумме 700 рублей. Вину в совершении преступления подсудимая признала в полном объёме, уголовное дело рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства. Подсудимой Тарадановой Н.Н. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима».

Автор фейсбучного поста приврал, конечно. Ни два с половиной года дали преступнице, а два года и два месяца. И судили ее не за кражу, а за грабеж. Хотя, чего уж там, для диванных юристов разницы, поди, и нет. Хотя, догадываюсь, что чего-то в этой истории про 700 рублей не хватает. Начинаю выяснять и нахожу разгадку: барышня – рецидивистка, давно промышляет кражами. Судима не впервые. И срок ей впаяли не только за эти семь сотен, а за все, что раньше ей простили, дав лишь условку.

Просто какой-то судебный клерк не удосужился указать это, выдавая приговор на суд общественности. Ну вот представьте, заявил бы представитель МВД, что наряд ОМОНа скрутил особо опасного преступника, стащившего из магазина бутылку водки. Заявил бы, и умолчал, что тот избил охранника, а продавца держал под дулом пистолета.

Вот примерно такая же история про срок «за 700 рублей». Даже не знаю, кто глупее: сотрудник суда, который своей глупостью ставит под сомнение законность приговора, или горе-активисты, которые заступаются за рецидивистку, не разобравшись.

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