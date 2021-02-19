История с избитой на горке в Новосибирске 9-летней девочкой может оказаться выдумкой

Девочка вернулась домой с горки с синяками и ссадинами. Фото: Евгения ГУСЕВА

Громкая история, которая взбудоражила жителей Новосибирска и правоохранительные ведомства близится к завершению. Напомним, о жестоком избиении школьницы сообщила ее мама в социальных сетях. Отчаявшаяся женщина искала очевидцев нападения на 9-летнюю Настю* на снежной горке рядом со школой.

— 31 января трое мальчиков-подростков избили, испинали мою дочь. Это произошло за магазином «Холди» на Ключ-Камышенском плато. Сейчас девочка в реанимации. Прошу отзовитесь, не останьтесь равнодушным, у нас у всех дети, — написала мама ребенка в одном из пабликов.

Затем женщина рассказала журналистам, со слов дочери, что девочка во время прогулки поссорилась с ребятами. Сначала они ее якобы обзывали, а потом завалили в снег и начали пинать.

После этой прогулки школьница оказалась в травматологическом отделении детской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Медики не диагностировали у ребенка серьезных физических травм: только несколько синяков и ссадин.

Инцидент произошел у школы № 155. Фото: соцсети.

Инцидентом всерьез заинтересовался Следственный комитет, а департамент образования направил в школу № 155, рядом с которой произошла драка, специальную комиссию.

— Сейчас предварительно установлено, что никакого конфликта на горке не было. Ребенка никто не избивал. Скорее всего, что она самостоятельно травмировалась на горке. Возможно, что девочка придумала эту историю, чтобы обратить на себя внимание. Она во всем созналась педагогам и следователям. В дальнейшем со школьницей предстоит поработать психологу, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Мама третьеклассницы, не смотря на выводы сыщиков, по-прежнему считает, что ее дочь избили и стоит на своем.

— В школу Настя до сих пор не ходит после таких сильных побоев. Пусть этих мальчишек ищет полиция. У меня нет никакой информации, — коротко прокомментировала КП-Новосибирск женщина.

Комментарий специалиста

Если девочка все выдумала, что ей грозит?

Мы связались с новосибирским юристом Константином Зиновьевым, чтобы узнать, что грозит девочке и ее маме за сообщение о преступлении, которого на самом деле не было.

— В связи с тем, что мама добросовестно заблуждалась относительно причинения телесных повреждений ее дочери, то ее вина в данном случае отсутствует и ее невозможно привлечь к ответственности за ложный донос. А в отношении ребенка уголовное дело не может быть возбуждено в связи с малолетним возрастом, — рассказал КП-Новосибирск Константин Зиновьев.

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