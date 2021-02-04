«Сначала плюнули друг в друга»: в Новосибирске водители подрались прямо на дороге

В Новосибирске автомобилисты подрались прямо на проезжей части. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Новосибирске, 4 февраля, автомобилисты подрались прямо на проезжей части. Произошедшее засняли на видео другие водители, позже ролик попал в сеть. По словам очевидцев, причиной конфликта стала манера вождения одного из участников.

— Неподалеку от здания администрации Октябрьского района на улице Сакко и Ванцетти. Конфликт из-за манеры вождения одного из участников перерос в потасовку. Сначала они просто начали ругаться, потом плюнули друг в друга, а потом ребята из «Хендэ» набросились вдвоем на того парня, — сообщает паблик Вконтаке «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что пока что заявления в полицию об этой драке не поступало и на место происшествия сотрудники не выезжали.

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