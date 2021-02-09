Новосибирская восьмиклассница Варвара Ч. (имя публикуем с разрешения ее опекунов) родила дочку от своего соседа, который сейчас находится в СИЗО. Малышка появилась на свет недоношенной и скоро ее могут разлучить с мамой. Что ждет эту семью — в материале КП-Новосибирск.СВЕТЛЕНЬКИЕ ВОЛОСЫ, ГОЛУБЫЕ ГЛАЗКИНовосибирская школьница сама родила дочь в 14 лет, пока 22-летний отец ребенка сидит в тюрьме за кражу. С ним девочка познакомилась во дворе, они были соседями. Но когда школьница забеременела, ухажер попался на преступлении. В итоге школьница осталась со своей проблемой один на один. Сама девочка растет в неполной, бедной семье — с бабушкой, отцом, братом и сестрой.— Вчера внучка Варя родила дочку, вес девочки 2,8 кг, недоношенная. Рожала она сама — без кесарева сечения, под контролем врачей. Сперва ребеночек не дышал, чем напугал там всех, но сейчас все хорошо, уже соску берет. Нас к правнучке не пускают. Знаю, что девочка светленькая, глаза голубые, Варя хочет назвать ее Ульяной. Красивое имя, — рассказала КП-Новосибирск бабушка школьницы Людмила Нестерова.Именно Людмила хотела удочерить правнучку, но получила отказ от чиновников. Теперь родственники боятся, что новорожденную разлучат с матерью.— В больницу пришло письмо от опеки, чтоб не выписывали ребенка, не отдавали нам. Хотят забрать малышку в Ленинский район, поместить в больницу №4. Опека против нас настроена, говорят: «Мы ребенка вам не отдадим, у вас антисанитария». Но мы спальню готовим под детскую, линолеум перестилаем. Одежда, обувь — все есть на новорожденную, и ванночка для купания тоже, — сообщила КП-Новосибирск Людмила Нестерова.«МЫ ВОДУ В ЧАЙНИКЕ БУДЕМ ГРЕТЬ И РЕБЕНКА КУПАТЬ»Семья родившей школьницы живет в трехкомнатной квартире в бараке Первомайского района уже второй год. В квартире нет горячей воды, но есть отопление и электричество. Жилье признано ветхим, осенью 2020 года корреспонденты КП-Новосибирск побывали на месте и зафиксировали трещины в стенах, увидели разваливающиеся полы и рваные обои. Однако дети были обеспечены одеждой, в холодильнике лежали продукты, ребята учились в школе — беременная Варвара дистанционно, а ее младший брат посещал уроки очно.— У нас ребенку ничего не угрожает, в деревнях тоже нет горячей воды в домах и даже канализации. Мы воду в чайнике будем греть и ребенка купать. У Вари характер сложный, она себе на уме. Только меня слушается, если нас разлучить с ней, она обязательно сбежит с ребенком и где их потом искать? Отец Вари тоже не лишен родительских прав, могли бы и ему ребенка отдать, — рассказала КП-Новосибирск Людмила Нестерова.«ВОТ КУПЛЮ НА МАТКАПИТАЛ КОМНАТУ!»Варвара ранее признавалась нам, что очень боится, что у нее заберут ребенка. Наивно она мечтала, как круто изменится ее жизнь после родов:— Вот получу маткапитал и куплю комнату для нас с ребенком. А в будущем ветеринаром хочу стать. У меня был кот, его машина задавила, и я так жалела, что не смогла его спасти. Остались две собачки — Василиса и Моля. Одну мне отдали, а другую я на улице нашла. Души не чаю в животных, — рассказывала о своих планах Варвара.Редакция «КП-Новосибирск» подготовила запрос в оперку Первомайского района Новосибирска и к уполномоченной по правам ребенка Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Он такой красивый, вот я и влюбилась»: 14-летняя школьница из Новосибирска ждет ребенка от 22-летнего соседаЗапретная любовь взрослого и девочки может обернуться уголовным делом. Парню грозит срок до 4 лет колонии (подробнее)«Буду рожать на улице»: беременная 14-летняя школьница боится, что чиновники отберут у нее ребенкаВосьмиклассница и вся ее семья живут без документов, прописки и денег. Опека проглядела проблемную ячейку общества, а теперь грозится разрушить ее (подробнее)«Нас теперь не выселят!»: после публикации «КП» беременной 14-летней школьнице сделали временный паспорт и дали денегЖизнь многодетной семьи, где восьмиклассница ждет ребенка от соседа-рецидивиста, начала немного налаживаться. Только шансов, что девочке из неблагополучной семьи оставят малыша, все равно мало (подробнее)«А папа кто?»: мать арестованного парня, который дружил с 14-летней беременной, сомневается в его отцовствеНо новосибирская школьница уверяет, что Паша был ее первым мужчиной и ждет ребенка она от него (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru