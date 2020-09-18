«А папа кто?»: мать арестованного парня, который дружил с 14-летней беременной, сомневается в его отцовстве

Мама Паши подозревает - вдруг сын не имеет отношения к беременности 14-летней Вали. Фото: соцсети

Мама 22-летнего Павла, которого обвиняют в соблазнении 14-летней соседки, наблюдала со стороны за этим криминальным романом. Женщина убеждена, что школьница хотела привязать ее сына к себе ребенком, поэтому и залетела. Подруга Вали Колывановой* выдвинула другую версию: якобы девочка вообще вела беспорядочную половую жизнь.

Теперь неудавшаяся свекровь считает, что ее сын может и не быть отцом ребенка, и просит сделать ДНК-тест. В серии сложных отношений разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

В июне Паша и Валя поссорились, и девочка заявила о беременности.Фото:соцсети

«ДЕВОЧКА ЗВАЛА СЫНА В ЗАГС»

Наталья — мама Павла, которого арестовали за кражу водки из магазина, а теперь хотят обвинить в совращении 14-летней новосибирской школьницы Вали. Девочка против наказания: говорит, что любила парня и забеременела случайно. Наталья в шоке: старший сын опять за решеткой, муж ушел, а дома — пятилетний мальчик с инвалидностью. У нее и без этих школьных романов проблем выше крыши.

— Прошлой весной у Паши с Валей случилась любовь-морковь. Девочка даже звала сына в загс. Бегала к нему, он к ней тоже, но его не пускали. Я Валю просила: «Дружите, только детей не делайте». Пока они миловались, мы с мужем как раз в этот период сильно ссорились, он меня бил. Вот и проглядела, наверное, детей. А в июне они поругались, и Валя сама мне рассказала о беременности. Может, хотела этим удержать моего сына, не знаю. Говорит — от Паши. Но пока ДНК-экспертиза не пройдет — не ясно. Ребенок, может, и не его, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Шалагина.

«ПАША — МОЙ ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ »

Подружки Вали молчали, но, заметив, какой популярной стала их знакомая, тоже вдруг разговорились. Правда, попросили их имена не указывать. Девчонки утверждают, что Валя любит гулять, ее часто видели в обществе парней. И кто-то даже якобы знает, что школьница ходила с взрослыми мужиками в сауну. Сама Валя все отрицает. Клянется, что любила только Пашу. Да и вообще, с девчонками ей дружить всегда было неинтересно, этакая местная пацанка.

— Паша — мой первый парень. А подружки сплетни распускают, я ни с кем больше не встречалась. В сауну я ходила с сестрой, мы с семьей парились. Ведь дома даже горячей воды нет помыться! — оправдывается Валя Колыванова.

Мама говорит, что раньше Паша был милым мальчиком, но его подставили. Фото:соцсети

«ПЛАКАЛ: «МАМА, Я БОЛЬШЕ БАЛАНДУ ХЛЕБАТЬ НЕ ПОЙДУ»

Напомним, девочка еще учится в школе, но при этом называет 22-летнего Пашу ребенком.

— Все из-за того, что он не умеет выбирать себе друзей, — уверена Валя.

По ее версии, один такой товарищ якобы подставил Пашу под новый срок. На этот счет мать парня с девочкой соглашается.

— Почему он друзей покрывает и садится в пятый раз — я и сама не знаю. Пришел в сентябре, плакал: «Мама, я больше баланду хлебать не пойду». Раньше был хороший парень — футболом занимался, легкой атлетикой, на карате ходил. А шесть лет назад мы переехали на Первомайку, и все — попал в плохую компанию, — поделилась с КП-Новосибирск Наталья.

Предполагаемый отец ребенка 14-летней школьницы сам рос в неполной семье. Папу почти не помнит — тот погиб, разбившись на какой-то стройке в Москве. Мальчишке было необходимо крепкое мужское плечо, разговоры по душам, а у матери ведь совсем другое воспитание.

Теперь Валя с семьей собирается на Первый канал доказывать, что у них с Пашей была любовь. Фото: Никита МАНЬКО

Мать говорит, первая ходка Паши случилась еще в 2014 году. Сел за то, что разбивал стекла машин в Калининском районе и воровал вещи. В деле о серии краж было 14 эпизодов, Паше дали срок в колонии для малолетних. Затем еще три дела — кражи, грабежи, где парень брал всю вину на себя и жил на зоне. Воровская романтика.

— Пашу арестовали 10 сентября, якобы украл бутылку водки из магазина. Я чуть на месте не упала, как узнала. Говорю ему: «Нельзя такого делать». А он мне признался, что не воровал, но друзей не сдаст. Если ребеночек наш, то Пашка был бы родителем нормальным. Он мне помогал раньше, о братике своем младшем заботился, — уверяет Наталья.

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