«Нас теперь не выселят!»: после публикации «КП» беременной 14-летней школьнице сделали временный паспорт и дали денег

После статьи «КП-Новосибирск» Валя* пошла и сделала временный паспорт Фото: Никита МАНЬКО

Беременная 14-летняя школьница Валя* из Новосибирска оформила временный паспорт и в ближайшее время встанет на учет в женскую консультацию. Читатели КП-Новосибирск помогли семье оплатить долг по аренде трешки в аварийном бараке, где живет Валентина. Но сможет ли это изменить жизнь многодетной семьи? Об этом в материале КП-Новосибирск.

«ГОТОВА К МАЛАХОВУ, ЛИШЬ БЫ ПОМЫТЬСЯ»

После публикации КП-Новосибирск о трудной судьбе Валентины в редакцию обратились не органы опеки и чиновники, а обычные читатели. Люди просили реквизиты счета бабушки беременной девочки, чтобы хоть как-то помочь Колывановым*.

— По репортажу и фото видно, что семья крепкая и отношения в ней здоровые. И даже несмотря на невероятно тяжелую ситуацию, они держатся очень достойно. Таким достаточно оказать небольшую поддержку, чтобы они выровнялись и начали жить нормально, — считает читательница КП-Новосибирск, попросившая об анонимности. Она перечислила Колывановым 5 тысяч рублей.

Читатели «КП-Новосибирск» помогли закрыть долг по аренде за месяц Фото: Никита МАНЬКО

Бабушка от щедрости совершенно посторонних людей даже расплакалась. Лидия Петровна* говорит, что теперь сможет оплатить долг за месяц за аренду жилья.

Сама Валя тоже довольна, что им начали помогать. Говорит — известности не хотела, но теперь готова хоть к Малахову ехать, только переживает, что немытая и нарядов нет.

— Я бы поехала к Малахову, если позовут. А вот замуж я не хочу. Я мелкая еще, но мужики сейчас еще мельче. Нормальных поди и нет, — поделилась с КП-Новосибирск Валя Колыванова*.

После публикации в «Комсомолке» девочке наконец-то сделали документы — она получила временный паспорт. Должна была сегодня встать на учет в женскую консультацию, но...

— Сегодня Валя* не пошла в больницу, я ее заставлю пойти завтра. Зато мы подали заявление на получение детских пособий, — говорит бабушка Лидия Петровна.

Старшая сестра девочки тоже ушла в загул, родные опасаются новой беременности. ФОТО: предоставлены героями публикации

ОПАСАЮТСЯ СЕМЕЙНОГО БЭБИ-БУМА

Однако в семье появилась новая проблема — еще одна несовершеннолетняя сестра Вали стало часто пропадать из дома. Ей 17 лет, но девочка постоянно гуляет с какими-то парнями и не ночует дома. Бабушка боится, чтобы еще одна внучка не забеременела. Вместе с бабушкой этого, похоже, боятся и в отделе опеки. Сегодня пенсионерке позвонили и спросили, где находится 17-летняя девочка.

А еще выяснилось, что у Колывановых прибавление ожидается не только со стороны Валентины, но и от самой старшей — 19-летней Елизаветы*, которая живет сейчас отдельно. Колывановы вздыхают и не знают, что делать с этим беби-бумом.

— Если еще и 17-летняя принесет в подоле, то это вообще!.. Нам звонили из опеки, спрашивали справку с ее места учебы, а она никуда не поступала после школы. Орет: «Не хочу, не буду», — и сбегает из дома к парню. Может, погуляет да одумается? Главное, чтобы не нагуляла, — надеется бабушка.

Валя мечтает о горячей воде и пытается получить детские пособия Фото: Никита МАНЬКО

Тем временем КП-Новосибирск продолжает ждать реакции на проблемы 14-летней девочки от органов опеки и уполномоченной по правам ребенка Новосибирской области. Известно, что детский омбудсмен уже в курсе этой непростой истории и пытается в ней разобраться. Шансов, что школьнице из неблагополучной семьи все-таки оставят ребенка, достаточно мало. Ведь по сути никто из ее опекунов нигде не работает и не может содержать даже себя, не говоря уже о детях. Семью нужно или взять под жесткий патронаж, выделить соцжилье и обеспечить какую-то помощь, или изъять всех несовершеннолетних детей, в том числе беременную девочку. Напомним, в доме, где она живет, нет горячей воды, течет крыша, у подростка даже нет нормального спального места. Сама же школьница намерена родить и просит оставить ей ребенка, не забирать его.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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