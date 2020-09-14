«Он такой красивый, вот я и влюбилась»: 14-летняя школьница из Новосибирска ждет ребенка от 22-летнего соседа

14-летняя школьница ночами сбегала к 22-летнему парню. Фото: соцсети.

В Новосибирске девочка из многодетной семьи забеременела в 14 лет. Целый год Лолита с Первомайки сбегала к 22-летнему возлюбленному на ночевки. Почему отец школьницы не хочет наказания для «зятя» и оставит ли ребенка семья, в материале «КП»-Новосибирск».

«ТОЛЬКО МЫ УСНЕМ, ТИХОНЬКО СБЕЖИТ ЗА ДВЕРЬ»

История запретной любви восьмиклассницы и 22-летнего парня случилась в одном из бараков в Первомайском районе. В сентябре 2019 года молодые люди заприметили друг друга — их дома находились напротив.

— Внучки у меня красивые, вот Петя* и запал на Валю*. Она влюбилась в него по уши, стала бегать за ним. Валя не слушала взрослых, только мы уснем — тихонько сбежит за дверь. Хотя парень никак не ухаживал за внучкой — цветов и подарков я не припомню, какой-то помощи особой тоже, — рассказала КП-Новосибирск бабушка девочки Лидия Колыванова*.

В июне 2020 года раскрылось, что Валя беременна — известие шокировало многодетную семью, которая и так едва сводит концы с концами и живет на одну бабушкину пенсию и опекунские средства.

— Валя* сейчас на четвертом месяце. Будет рожать. Врачи нам рекомендовали сохранить ребенка. Поэтому мы решили, что справимся. В школе ее перевели на заочное обучение, ей сейчас будут давать домашнее задание дистанционно, — рассказала КП-Новосибирск старшая сестра школьницы Елизавета*.

Многодетная семья девочки живет очень бедно, в доме нет даже горячей воды. Фото:соцсети

КТО ОТЕЦ?

Валя называет отцом ребенка своего 22-летнего соседа. Он воспринял весть о беременности не сильно радостно. Но не стал отказываться от наследника и даже предложил дать имя и фамилию ребенку. Вот только вместо семейной жизни выбрал другую долю — воровскую. У парня давние проблемы с законом. И в сентябре его арестовали за очередную кражу.

Отец Вали сперва хотел писать заявление в полицию на того, кто опорочил дочку. За половое сношении с несовершеннолетней соседу грозило до 4 лет колонии. Но девочка слезно просила не ломать жизнь возлюбленному.

— Он такой красивый, вот я и влюбилась. Но уже остыла. Теперь ничего ему не будет — никаких писем и передачек ему не буду носить, — рассказала КП-Новосибирск Валя.

В июне «первомайская лолита» забеременела и врачи рекомендовали рожать. ФОТО:соцсети

РЕБЕНКА МОГУТ ЗАБРАТЬ?

Служба опеки Первомайского района уже напугала молодую мать. Они могут забрать новорожденного, так как отец уголовник, а мать — школьница. Против выступает бабушка, все эти годы 65-летняя Лидия Петровна практически одна тянула многодетную семью за счет скромной пенсии и социальных выплат. Они живут небогато, снимают дешевые квадратные метры в аварийном жилье. И даже в очередь на жилье, как нуждающиеся, встать не могут, так как нет прописки.

— Восемь лет назад мы переехали в Новосибирск из вымирающей деревни Горхон в Бурятии. Конечно, было трудно… Мы даже собирали металлолом, да и сейчас выплаты уходят на квартиру и на еду детям. Без прописки мы даже не можем сделать Вале* операцию — она полностью слепая на один глаз. Отец Вали не может себе пенсию по инвалидности сделать, на работу устроиться. Я письма писала уже и в администрацию и везде, — рассказала КП-Новосибирск бабушка школьницы Лидия Колыванова.*

Директор школы сообщила КП-Новосибирск, что педагоги знают о ситуации с восьмиклассницей, очень жалеют детей из этой семьи, пытаются помочь.

Редакция КП-Новосибирск также направила запрос уполномоченной по правам ребенка Новосибирской области Надежде Болтенко с просьбой разобраться в ситуации.

Подробнее о жизни беременной восьмиклассницы и многодетной семьи читайте в завтрашнем репортаже на нашем сайте.

*Имена и фамилии героев изменены по этическим соображениям

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