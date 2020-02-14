Школьница-тиктокерша, родившая ребенка, исчезла после убийства своего бывшего

Роман двух новосибирских подростков из мелодрамы превратился в трагедию с убийством, вину за которое взял на себя их друг-сирота. Журналист КП-Новосибирск узнал подробности преступной лав-стори в частном секторе, куда боится заезжать полиция.

У подростков вспыхнул роман, а потом родилась дочка. Фото: соцсети.

ВМЕСТЕ С 14 ЛЕТ

Убийство на окраине Новосибирска - в Дзержинском районе - произошло вечером 11 января 2020 года, но раскрыть его удалось только сейчас. И то не до конца. По данным СКР, двое молодых людей 17 и 19 лет договорились о встрече в частном секторе. В сводке полиции сухие данные: между парнями произошел конфликт, в ходе которого 17-летний подросток достал принесенный с собой нож и нанес не менее трех ударов в шею 19-летнему. Тело погибшего закопал в снегу и убежал. Что заставило подростка схватиться за нож?

Оказалось, причина убийства - любовь! Любовь его лучшего друга - Дмитрия*.

Дима и Лена* - школьники, оба зависают в TikTok и курят за гаражами, сейчас им по 16 лет. Познакомились два года назад и вскоре начали встречаться. Играли в любовь по-взрослому. Дима называл Лену «женой», был у пары и интим. Вскоре девушка забеременела и перевелась в вечернюю школу, полгода назад родила. Молодой папаша тогда начал искать подработку, чтобы содержать дочку, - например, чистил снег с крыш.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/760907" frameborder="0"></iframe> Подросток ревновал школьницу-тиктокершу, а потом зарезал своего соперника.

Но уже через несколько месяцев у подростков произошел разлад. На Лену обратил внимание парень постарше. Та приняла ухаживания. Повстречавшись несколько месяцев с новеньким, школьница решила вернуться к Диме. Тот все простил, но осадочек, как говорится, остался.

- Все спрашивают: «А что вы расстались? Все было так хорошо!» Не было никогда хорошо. Просто надо смотреть по гороскопу свой знак. Мы оказались несовместимы: я - Рыбы, а он *** вонючий, - говорит Елена в TikTok, показывая головой на Диму.

Ролик вроде бы снят для смеха, но дальше история становится совсем не смешной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/760908" frameborder="0"></iframe> Школьница-тиктокерша объяснила, почему рассталась с парнем.

«ЭТО Я ЕГО ПЫРНУЛ»

Друзья говорят, что Дима задумал отомстить обидчику из ревности. Как рассказал знакомый с ситуацией ученик школы № 169 (имя парня есть в редакции. - Прим. авт.), Дима подговорил своего 17-летнего друга разобраться с третьим лишним. Подростки вызвали 19-летнего парня на встречу в лесополосе недалеко от частного сектора на Каменском тракте. Там и случилась поножовщина.

Непосредственного убийцу, по версии СКР это 17-летний парень, задержали через месяц. А вот Диму и Лену, похоже, даже не допросили. Дима на учебе не появляется. Лена исчезла из соцсетей, не заходит и в любимый TikTok. А одно из последних видео записано под песню «Ревность». Пара решила сбежать в День всех влюбленных, 14 февраля. Еще вчера Дима общался с журналистами, но потом удалил свою страницу из соцсети «ВКонтакте». Однако оставил аккаунт в TikTok. Там - квартира и семейная жизнь молодой пары с популярными мемами и размышлениями на пацанские темы.

Пара подалась в бега. Фото: соцсети.

- Месяц назад, после убийства, Дима пришел в школу. Хвастался перед девчонками, что пырнул ножом человека. Показывал фотки, где у него руки в крови, - рассказал КП-Новосибирск один из учеников. Когда же в этом районе нашли тело, Дима стал угрожать знакомым, чтобы те не разболтали никому о его соучастии. - Сейчас он подался в бега. Вместе с Леной они сбежали. Почему Дмитрий на свободе? Один убийца взял на себя вину, а следователи всей правды еще не знают.

Корреспондент КП-Новосибирск позвонил в областной СКР, спросил: ищут ли силовики влюбленных тиктокеров? Там ответили, что по делу задержан только один человек, о его соучастниках информации никакой нет. Но если молодой папаша действительно замешан в этом деле, то следователям стоит обратить внимание на сбежавшую парочку.