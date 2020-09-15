«Буду рожать на улице и малыша им не отдам!»: беременная 14-летняя школьница боится, что чиновники отберут у нее ребенка

Валя Колыванова забеременела в 14 лет — но решила рожать ребенка. Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирская школьница Валя Колыванова* забеременела в 14 лет. Девочка из многодетной и очень бедной семьи, которая вот-вот окажется на улице из-за накопившегося долга за аренду квартиры. Шесть человек живут на бабушкину пенсию, которой едва хватает на еду. У будущей мамы не оказалось даже паспорта, и есть вероятность, что ребенка после родов у нее заберут. Откровенный рассказ девочки, которая попала в трудную ситуацию, — в материале КП-Новосибирск.

Многодетная семья живет на бабушкину пенсию в восемь тысяч рублей и подачки от родных. Фото: Никита МАНЬКО

«ГОНИ ЕЕ,ЗА ШКИРКУ ВЫБРАСЫВАЙ!»

Всего в семье Колывановых пятеро детей. Мама давно бросила семью — променяла дочек и сыновей на бутылку. Поэтому отец и бабушка воспитывают детей сами, как могут. В итоге в съемной трехкомнатной квартире на окраине Новосибирска поселилась целая куча народу: глава семейства Денис*, его мать — Лидия Петровна* и дети: 24-летний старший сын, 17-летняя дочка, 14-летняя Валя* и ее младший 12-летний брат. Старшая 19-летняя дочь живет отдельно.

Вся орава ютится в убитом бараке, существует на бабушкину пенсию и случайные заработки мужиков. Труднее всего сейчас Вале, которая на четвертом месяце беременности. Отец ребенка известен: 22-летний сосед Павел, который не раз был судим за кражи и грабежи. Девочка рассказывает:

— Гуляли в одном дворе и сошлись в интересах — обоим нравился русский шансон, группа «Антиреспект». А еще Паша такой красивый...

Девочка в свои 14 лет старается быть серьезнее сверстниц Фото: Никита МАНЬКО

— Вали постоянно не было дома. Встану в 4 часа утра — ее до сих пор нет. Она знает, что я ее не пущу к нему, говорю: «Ты что, с ума сошла?» 22 года парню, а ей — 14 лет. Он к тому же судимый, — говорит бабушка Лидия Петровна. — Я звонила матери Паши, говорила: «Гони ее, Наталья, домой. Это до добра не доведет. Бери за шкирку и выбрасывай». А она все шутила только: «Не беда. Ну что они — посидят, поговорят». Вот и договорились.

Почему Валя сбегала к взрослому мужику? Ответ прост. В квартире, где живет ее собственная семья, условия нечеловеческие. Девочка спит на одном диване с бабушкой и младшим братом. С потолка капает вода, вокруг горы тряпья и грязь. Вместо ванной — тазик. Денег нет даже в баню съездить помыться.

— В июне мать Паши позвонила нам: «Валя-то ваша беременна». У меня челюсть отвисла, — вздыхает бабушка. — Пока то да се, пока сводили к врачу, аборт уже поздно было делать.

Трехкомнатная квартира пугает — потолок течет, по стенам ползут тараканы. Фото: Никита МАНЬКО

«Я ЗАЛЕТЕЛА,ОН ЗАЛЕТЕЛ»

Отец ребенка, видимо, на радостях от таких новостей ограбил магазин: выкрал с прилавка водку. При условии прошлых судимостей это стало последней каплей, и парня закрыли в СИЗО.

— Я не верю, он не воровал. Взял на себя вину за друга. Но это его решение, если ему друг и все это важнее, чем я… Он сам залетел, сам пусть выкручивается, как может, — злится на «жениха» Валя. — Конечно, я знала, что он такой… С другой стороны, он и добрый. Как-то ограбил женщину-почтальона, но деньги вернул — за это и отсидел три года, — оправдывает педофила девочка.

Будущая мать учится в восьмом классе, в табеле — тройки и прогулы. С одноклассниками отношения не складываются — может, поэтому Паша, который не обижал, и показался ребенку принцем на белом коне.

— В школе меня дразнят бомжом, сиротой, а еще слепой, — призналась КП-Новосибирск девочка. — Очень тяжело. Но рожать буду.

Отец ребенка попал под стражу за кражу. Фото: личный архив.

Валя действительно не видит на один глаз. И снова возникает куча вопросов к взрослым, а также к опеке: почему ребенка никто не лечил?

— Мы приехали в Новосибирск из Бурятии. У нас прописки нет, я внучке квоту на операцию на глазу выбила, но нас завернули из-за прописки, — уверяет бабушка. — Сейчас еще непонятно, как ее на учет в женскую консультацию без этой прописки поставят… У нее даже паспорта нет… И денег у нас нет тоже: все живем на мою пенсию 8800 рублей да на случайные заработки. Квартиру эту мы снимаем, но у нас долг, и нам говорят: «Идите на улицу!».

Валя слушает бабушку, но, кажется, не понимает всей драматичности истории.

— Будет девочка — Софией назову. А если мальчик — Егор. Выбирала сама имена, без Паши, так как он сам еще ребенок. Вот получу маткапитал и куплю комнату для нас с ребенком. А в будущем ветеринаром хочу стать. У меня был кот, его машина задавила, и я так жалела, что не смогла его спасти. Остались две собачки — Василиса и Моля. Одну мне отдали, а другую я на улице нашла. Души не чаю в животных, — поделилась планами с КП-Новосибирск Валя.

Брат Макар — лучший друг девочки, а игральные карты заменяют детям смартфон. Фото: Никита МАНЬКО

«БУДЕМ ЖИТЬ В КУСТАХ У ШКОЛЫ»

Только опека, похоже, против этих планов. Там наконец-то обратили внимание на проблемную семью и схватились за голову.

— Они говорят нам: «Вы живете как бомжи, у вас грязь. Ребенка твоего заберем в Дом малютки, и ты его не увидишь. Родишь — и сразу заберем», — пересказывает школьница.

— Ну а где же воспитывать малыша? Тем более вас выгоняют из дома, — спрашиваем.

— Будем жить в кустах за школой, на улице рожу. Но малыша им не отдам.

— Ты же маленькая еще, как ты ребенка воспитаешь?

— Я поумнее своих сверстниц! Они в куклы играют, в телефонах сидят, а у меня даже нет телефона, чтобы сидеть там. Я жизнь видела: кроссовки вот одни и те же ношу весь год…

Валя мечтает стать ветеринаром, она спасла двух собак с улицы. Фото: Никита МАНЬКО

Напомним, КП-Новосибирск отправила запросы уполномоченной по правам ребенка Новосибирской области и в органы опеки. На наш взгляд, девочка, которая стала жертвой преступления, находится в опасном положении, она нуждается в психологической и медицинской помощи и в элементарных бытовых условиях. Мы будем следить за реакцией правоохранительных органов.

Комментарий правозащитницы

«СЕМЬЕ ПОМОЖЕМ»

Анна ТАЖЕЕВА, правозащитница, входящая в рабочую группу при уполномоченном по правам детей в Новосибирской области:

— Данной семье я окажу всестороннюю помощь. Мы подключим все профильные ведомства, выясним, в чем девочка нуждается, и будем работать. Очень жаль, что взрослые, окружающие эту девочку, не стали ей опорой, плечом и ориентиром по жизни. Ее нынешнее положение — это результат действий взрослых, которые ее окружали…

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