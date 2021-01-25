Волосы дыбом: как Новосибирск встречает 40-градусные морозы

Многие сибиряки не боятся холодов.

25 января морозный туман окутал Новосибирск с самого утра. Сибиряки оделись потеплее и поспешили в офисы, но не все автовладельцы смогли завести свои машины. В итоге город заметно освободился от заторов, даже в час пик на автодорогах, по данным сервиса Яндекс.Пробки, наблюдалось всего 3 балла.

Но не все ругали холода: были и те, кто обрадовался 40-градусным морозам и разделся, чтобы искупнуться в проруби. Как Сибирь переживала холодный Татьянин день и стоит ли ждать потепления — в материале КП-Новосибирск.

Прическа от стилиста по имени Мороз. Фото: Алла АНИСИМОВА.

МОЖНО В ШКОЛУ НЕ ХОДИТЬ

Департамент образования мэрии разрешил ребятишкам из детских садов и школьникам пересидеть аномальные морозы дома. Правда, родителям необходимо заранее уведомить администрацию учреждения о том, что их чадо не пойдет на занятия.

— Учебный процесс организован в штатном режиме. Но в период сильных морозов дети могут не посещать образовательные организации: при температуре -25 и ниже — воспитанники детских дошкольных учреждений и учащиеся 1 — 4-х классов; при температуре -30 и ниже — учащиеся 5 — 9-х классов; при температуре ниже -35 — учащиеся 10, 11-х классов, — говорится на официальном сайте мэрии Новосибирска.

Пропуски уроков в эти дни не будут считаться прогулами без уважительной причины. Родителей также попросили сопровождать младшеклассников до школы и обратно, если они решили не оставаться дома.

Кроме того, пропустить занятия разрешили во многих кружках и секциях.

Сибиряки морозов не боятся! Фото: Алена МАРТЫНОВА

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЖДУТ ПОТЕПЛЕНИЯ

Каток на театральной площади хоть и в полном порядке, но не готов встречать гостей. Администрация аттракциона объявила, что в стужу он работать не будет.

— Мы заботимся о здоровье людей. В первую очередь не хотим допустить обморожения посетителей. Кататься на коньках при такой погоде опасно для здоровья, — прокомментировал заместитель директора МАУ «Стадион» Юрий Евдокимов.

На набережной мороз тоже постарался: из-за стужи ледовый городок закрыли на два дня.

АВТОБУСЫ СПРЯТАЛИСЬ В ГАРАЖЕ

Новосибирский автовокзал приостановил внутреннее и междугороднее сообщение. Более 100 рейсов пришлось отложить до наступления комфортной погоды.

Город окутан морозным туманом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Электронные билеты можно вернуть только в личном кабинете на нашем сайте. Остальные билеты — только в кассе места приобретения. То есть если вы купили билет на автостанции «Железнодорожный вокзал», можете вернуть его только в кассах этой автостанции и никакой другой, — сообщается на сайте автовокзала.

КОММУНАЛЬНЫЙ КОЛЛАПС

Слабое звено в системе газоснабжения обнаружилось с наступлением холодов в загородном поселке Пичугово Море. Жители порядка 400 домов, подключенных к газовой станции, оказались в «ледниковом периоде»: температура в комнатах опустилась до 16 градусов.

Коттеджный поселок остался без тепла из-за аварии. Фото: Соцсети.

— В аварийной диспетчерской службе объяснили, что из-за конденсата возле домов собственников перемерзли редукторы, якобы именно поэтому газ в дома не поступает. Нам предлагают самостоятельно устранять аварийную ситуацию. Мы вызывали специалистов и тепловыми пушками отогревали систему и батареи, — поделился с КП-Новосибирск местный житель Дмитрий. — Мы также написали коллективную претензию в «Техногаз-сервис».

На место ЧП выехала аварийная служба. К вечеру котел в поселке удалось запустить и в домах появилось тепло.

МОРЖИ С ЭСКИМО НЫРНУЛИ В ПРОРУБЬ

Единственные, кого порадовало наступление морозов, — это сибирские моржи. Любители холодового плавания с удовольствием занырнули в прорубь да еще и эскимо с собой прихватили. У наблюдающих за такими экстремальными развлечениями зубы сводило от одного взгляда на экстремалов, а закаленные девушки и парни смеялись и позировали для фото.

Холодно внутри и снаружи. Фото: Алексей МОИСЕЕВ.

— Ощущения от холодной воды просто потрясающие. Идет такой заряд энергии и позитива, что хочется вернуться. Приехав в Сибирь четыре года назад из Сочи, я как будто телепортировалась в детство, в котором не хватало снега. Раньше я панически боялась холода. И решила: либо мороз меня одолеет, либо я поработаю над собой. И я победила, даже полюбила мороз! — делится впечатлениями Алла Анисимова.

От низких температур даже волосы дыбом встают. Фото: Алла АНИСИМОВА

Кстати, моржи говорят, чем холоднее воздух на улице, тем теплее вода в проруби. Мы им поверили на слово, проверять не стали.

Еще один экстремал, сибирский бразилец Цезарь Дантас, устроил себе аномально бодрящую прогулку по лесу в Академгородке. Парень прошел пешком 4 километра при -40, весь покрылся инеем и впечатлил подписчиков социальных сетей.

Бразилец Цезарь Дантас прогулялся по морозному лесу. Фото: скриншот из видео.

ТЕПЛО ПРИДЕТ В СРЕДУ

Синоптики обещают, что холода уйдут из региона уже в ближайшую среду.

По данным сервиса Яндекс.Погода, 27 января в Новосибирске резко потеплеет. Столбики термометров поднимутся до отметки -6, и город снова отогреется.

А пока к леденящим душу прогнозам ближайших дней добавляется еще и неприятность в виде загрязненного воздуха.

— В период с 11 часов 25 января до 16 часов 26 января в Новосибирске ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе метеорологические условия 1-й степени опасности, — предупреждают специалисты Западно-Сибирского гидрометеоцентра.

В Новосибирске рады холодам. Фото: Алла АНИСОМОВА.

Сотрудники МЧС тоже рекомендуют переждать аномальные морозы в домашней обстановке: воздержаться от дальних поездок, отказаться от планов порыбачить на ближайшем водоеме, а дома — внимательно следить за отопительными приборами и печками.

Сибирячки не спешат выныривать из ледяной воды. Фото: Алла АНИСОМОВА.

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