В мэрии рассказали, при какой температуре детям не надо ходить в школу в Новосибирске

В Новосибирск вернулись 40-градусные морозы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирск вернулись 40-градусные морозы: в мэрии города рассказали, при какой температуре школьники могут остаться дома.

Итак, учащимся начальных классов можно не идти в школы при — 25 градусов, учащиеся 5-9 классов — при температуре -30 °С и ниже, а старшеклассники могут остаться дома если на улице ниже 35 градусов.

— Родители сами вправе принимать решение идти ребенку в школу или нет. Но о своем решении необходимо заранее сообщить классному руководителю сначала по телефону, а потом в письменном виде. Тогда пропущенные уроки не будут считаться прогулами. Если родитель приняли решение о том, что ребенку лучше пойти в школу, то его необходимо сопроводить, — говорится в сообщении мэрии.

Несмотря на аномальных холод все школы Новосибирска работают.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru