Отмена рейсов из Новосибирска 25 января 2021 года: какие автобусы не поедут из-за морозов

В Новосибирске отменили сразу несколько автобусных рейсов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Отмена рейсов в Новосибирске 25 января 2021 года будет из-за погодных условий. Автобусы не поедут в другие города из-за сильных морозов. Утром столбик термометра опустилася ниже 40 градусов. Новосибирский автовокзал опубликовал список отмененных рейсов.

Новосибирский автовокзал-Главный

05:20 Барнаул

06:20 Барнаул

06:40 Томск

06:50 Бийск

07:20 Сузун

07:20 Заринск

08:10 Белово

08:30 Кемерово

08:40 Томск

09:00 Новокузнецк

09:05 Карасук

09:10 Томск

09:10 Камень-на-Оби

10:00 Колпашево

10:00 Томск

10:40 Камень-на-Оби

10:50 Яровое

11:00 Половинное с

11:30 Кемерово

12:15 Кемерово

12:25 Краснозерское

12:25 Белово

14:00 Заринск

21:50 Михайловский

Автостанция «ЖД Вокзал»

05:50 Новосибирск ЖД Вокзал — Барнаул

06:00 Томск

07:00 Барнаул

07:20 Бийск

07:30 Кемерово

07:30 Белово

07:40 Камень-на-Оби

07:50 Сузун

08:00 Заринск

08:00 Томск

08:20 Новокузнецк

09:00 Кемерово

09:40 Камень-на-Оби

09:45 Карасук

09:50 Томск

10:40 Колпашево

10:40 Томск

11:00 Кемерово

11:20 Камень-на-Оби

11:30 Яровое

11:40 Половинное с

11:50 Белово

12:10 Кемерово

12:50 Кемерово

13:15 Краснозерское

14:25 Заринск

20:40 Кемерово

22:15 Михайловский

Автостанция «Речной Вокзал»

07:35 Бийск

08:10 Сузун

Автостанция «Толмачево»

06:30 Кемерово

07:20 Новокузнецк

10:10 Кемерово

19:40 Кемерово

Автостанция «Юго-Западная»

08:10 Камень-на-Оби

10:00 Камень-на-Оби

10:20 Карасук АС

11:40 Камень-на-Оби

11:50 Яровое

12:05 Половинное с

13:35 Краснозерское

22:40 Михайловский

Как сообщали пресс-служба Автовокзала электронные билеты можно вернуть через личный кабинет на саи те nskavtovokzal.ru. Остальные билеты в кассе, где они были куплены.

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