Отмена рейсов из Новосибирска 25 января 2021 года: какие автобусы не поедут из-за морозов

В Новосибирске отменили сразу несколько автобусных рейсов.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Отмена рейсов в Новосибирске 25 января 2021 года будет из-за погодных условий. Автобусы не поедут в другие города из-за сильных морозов. Утром столбик термометра опустилася ниже 40 градусов. Новосибирский автовокзал опубликовал список отмененных рейсов.
Новосибирский автовокзал-Главный
05:20 Барнаул
06:20 Барнаул
06:40 Томск
06:50 Бийск
07:20 Сузун
07:20 Заринск
08:10 Белово
08:30 Кемерово
08:40 Томск
09:00 Новокузнецк
09:05 Карасук
09:10 Томск
09:10 Камень-на-Оби
10:00 Колпашево
10:00 Томск
10:40 Камень-на-Оби
10:50 Яровое
11:00 Половинное с
11:30 Кемерово
12:15 Кемерово
12:25 Краснозерское
12:25 Белово
14:00 Заринск
21:50 Михайловский
Автостанция «ЖД Вокзал»
05:50 Новосибирск ЖД Вокзал — Барнаул
06:00 Томск
07:00 Барнаул
07:20 Бийск
07:30 Кемерово
07:30 Белово
07:40 Камень-на-Оби
07:50 Сузун
08:00 Заринск
08:00 Томск
08:20 Новокузнецк
09:00 Кемерово
09:40 Камень-на-Оби
09:45 Карасук
09:50 Томск
10:40 Колпашево
10:40 Томск
11:00 Кемерово
11:20 Камень-на-Оби
11:30 Яровое
11:40 Половинное с
11:50 Белово
12:10 Кемерово
12:50 Кемерово
13:15 Краснозерское
14:25 Заринск
20:40 Кемерово
22:15 Михайловский
Автостанция «Речной Вокзал»
07:35 Бийск
08:10 Сузун
Автостанция «Толмачево»
06:30 Кемерово
07:20 Новокузнецк
10:10 Кемерово
19:40 Кемерово
Автостанция «Юго-Западная»
08:10 Камень-на-Оби
10:00 Камень-на-Оби
10:20 Карасук АС
11:40 Камень-на-Оби
11:50 Яровое
12:05 Половинное с
13:35 Краснозерское
22:40 Михайловский
Как сообщали пресс-служба Автовокзала электронные билеты можно вернуть через личный кабинет на саи те nskavtovokzal.ru. Остальные билеты в кассе, где они были куплены.
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