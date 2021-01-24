Ледовый городок на Михайловской набережной в Новосибирске приостановил свою работу: объясняем почему

Городок закроют на два дня. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сегодня 24 января ледовый городок на Михайловской набережной приостановил работу. Эту информацию разместили в социальных сетях.

— В связи с погодными условиями Ледовый Городок на Михайловской набережной 25 и 26 января приостанавливает свою работу, — сообщают администраторы.

Как только морозы спадут, ледовый городок будет ждать в гости новосибирцев. Напомним, что из-за аномальных морозов были отменены несколько рейсовых автобусов. Синоптики предупреждали, что столбики термометров понизятся до -41 градуса, а потом наступит потепление. В связи с этим, новосибирские медики рассказали, как пережить погодную аномалию новосибирцам.

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