В Новосибирске из-за морозов закрыли каток возле оперного театра: сколько не будет работать

Каток у оперного театра закрыли из-за мороза. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В понедельник, 25 января, в Новосибирске из-за морозов закрыли каток возле оперного театра. В город вернулся 40-градусный холод.

— Мы заботимся о здоровье горожан. В первую очередь не хотим допустить обморожения посетителей. Кататься на коньках при такой погоде опасно для здоровья. По прогнозам Гидрометцентра, морозы продержатся два дня. О том, как каток будет работать завтра, мы сообщим позже, — прокомментировал заместитель директора МАУ «Стадион» Юрий Евдокимов.

Синоптики рассказали, что после аномального морозы в Новосибирске резко потеплеет. Столбик термометра с -40 градусов поднимется до -2 градусов. При такой погоде людям может стать плохо. В первую очередь это касается метеочувствительных новосибирец, и тех, у кого есть людей хронические заболевания. Медики советуют внимательно следить за своим давлением.

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