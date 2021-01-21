«С -43 до -2!»: медики дали совет, как пережить погодную аномалию новосибирцам

Синоптики предупредили новосибирцев о сильных морозах на ближайшие дни. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Синоптики предупредили новосибирцев о сильных морозах на ближайшие дни. Однако согласно некоторым прогнозам, в эти температура может не только сильно опуститься, но и может иметь сильные перепады. Так, по данным сервиса «Гисметео», 25 и 26 января температура воздуха достигнет -43…-44 градусов, а уже 27 и 28 числа температура поднимется до -5…-2. КП-Новосибирск пообщалась с главным врачом новосибирской станции скорой медицинской помощи Ириной Большаковой, чтобы узнать, как людям вести себя во время такой погодной аномалии.

— Конечно, при такой погоде у некоторых людей возможно ухудшение самочувствия. В первую очередь это касается метеочувствительных людей и людей с хроническими заболеваниями. За своим давлением в такие дни нужно внимательно следить людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Осторожными нужно быть также людям с хроническими воспалительными процессами, поскольку такая погода может спровоцировать обострение таких заболеваний, — пояснили КП-Новосибирск Ирина Большакова. — К своему здоровью, безусловно, нужно относиться внимательно, однако при этом не стоит слишком пугаться каких-либо несерьезных изменений своего состояния. Давление и температура у человека колеблются в течение дня, особенно при таких метеоусловиях.

Главврач скорой помощи также пояснила, что сибирякам в целом стоит быть осторожными в дни сильных морозов. Одеваться по погоде и по возможности ограничить свое пребывание на улице. А в случае проявления у себя тех или иных серьезных признаков обморожения — к примеру, пузырей на коже — своевременно обращаться за медицинской помощью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«До -37!»: синоптики предупредили новосибирцев об аномальных морозах

В ближайшие несколько дней температура воздуха в городе будет понижаться (подробнее).