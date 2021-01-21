«До -37!»: синоптики предупредили новосибирцев об аномальных морозах

Синоптики предупредили новосибирцев о сильных морозах. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Синоптики предупредили новосибирцев о сильных морозах, которые могут ожидать горожан в ближайшие несколько дней. Так, по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в понедельник, 25 января температура воздуха может опуститься до -37 градусов.

— С 22 по 25 января в регионе ожидается понижение температуры вплоть до -34…-35 градусов. Погода в эти дни ожидается преимущественно пасмурная, в пятницу, субботу и воскресенье возможен небольшой снег. Ветер будет дуть со средней скоростью 3-4 метра в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям Новосибирска, тем временем, напоминают горожанам, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 218-68-88.

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