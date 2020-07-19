Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 20 июля 2020 года: из-за заразы умерли еще пять человек
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 20 июля 2020 года таковы: за сутки коронавирус обнаружили у 118 человек. Всего с начала эпидемии в регионе заболели 8077 человек.
Данные по области. Фото: "Яндекс"
УМЕРЛО ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК
Из-за коронавируса в регионе скончалось еще пять человек. Об этом сообщил региональный оперштаб. Врачи не смогли спасти одного мужчину в возрасте 82 лет и четырех женщины в возрасте 69, 73, 75 и 85 лет. Всего в Новосибирске умерло 168 человек.
ЕЩЕ ПЛЮС ДВА
Болезнь зацепила и самых маленьких. Еще у двух детей обнаружили коронавирусную инфекцию. Всего в Новосибирске заболело 464 ребенка.
— Госпитализированы 63 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом, — сообщает региональный оперштаб.
НЕМНОГО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Общее число заболевших в области: 8077 человек.
Масочный режим: действует в общественном транспорте, бизнес-центрах, торговых центрах, магазинах, парках и других общественных местах.
Массовые мероприятия: до сих пор под запретом.
Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года
Торговые центры: частично открыты. Работают все магазины, кроме фудкортов и кинотеатров.
Музеи: открыты частично. Сибирякам доступны как пешие, так и водные экскурсии. Посещение залов — не более полутора часов.
Пляжи: разрешение на работу получили только несколько пляжей. «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».
Рестораны: открыты летние веранды. Официанты работают в масках и перчатках, а расстояние между столиками 1,5 метра.
Парки: доступны для прогулок.
Фитнес-центры: закрыты
Зоопарк: открыт. Билеты можно купить как онлайн, так и в кассах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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