В Новосибирске еще 118 человек зарализись коронавирусом

19 Июль 2020 2020-07-19T09:35:57+03:00

Число заболевших перевалило за 8 тысяч. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число зараженных перевалило за 8 тысяч

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В Новосибирске еще у 118 сибиряков выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил региональный оперштаб.

— Сейчас зарегистрировано 8 тысяч 077 случаев заражения. В отделениях интенсивной терапии находятся 83 человека. На ИВЛ — 18 пациентов, — пишет оперштаб Новосибирской области.

На сегодняшний день в районные больницы госпитализировали 737 человек с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом.

— Под медицинским наблюдением остаются 778 жителей региона, 29 380 человек сняты с наблюдения, — рассказывают в региональном оперштабе.

Всего в Новосибирской области сделано более 272 тысяч тестов на коронавирус.

В городе все так же соблюдается масочный режим. Пока что открыты летние веранды, и в начале недели были открыты торговые центры, пока что без фуд-кортов и кинотеатров.

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ИСТОЧНИК KP.RU