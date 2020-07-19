Пять человек умерли от коронавируса в Новосибирске: что о них известно

19 Июль 2020 2020-07-19T09:43:58+03:00

Ежедневно от коронавируса умирают от двух до пяти человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Всего в регионе погибло больше 160 человек

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Стало известно о еще пяти умерших сибиряках от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

— Скончались еще пять пациентов: мужчина, ему было 82 года, и женщины в возрасте 69 лет, 73 лет, 75 лет и 85 лет, — говорится в сообщении от новосибирского оперштаба.

Всего от коронавирусной инфекции погибло 168 человек. Вчера, 18 июля, стало известно о трех женщинах, которые тоже скончались. Им было 57, 66 и 80 лет.

Сегодня стало известно еще о 118 случаях заражения коронавирусом. Теперь общая численность заболевших перешагнула черту восемь тысяч.

Напомним, что в регионе до сих пор введен масочный режим. По не многу стали снимать ограничительные меры. Работают летние веранды, торговые центры. Постепенно начинают открывать городские пляжи.

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ИСТОЧНИК KP.RU