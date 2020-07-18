Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 19 июля 2020 года: болезнь унесла жизни 163 человек
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 19 июля 2020 года, увы, не радуют: за минувшие сутки опасную болезнь диагностировали еще у 114 жителей региона. Всего с начала эпидемии в Новосибирской области заразились 7959 человек.
Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 18 июля 2020 года. Фото: сервис «Яндекс».
УМЕРЛИ ТРИ СИБИРЯЧКИ, БОЛЬНЫЕ КОРОНАВИРУСОМ
Плохие вести сообщил оперативный штаб Новосибирской области: из-за коронавируса в регионе умерли еще три пациента.
- Это женщины в возрасте 57, 66 и 80 лет. Всего с начала пандемии скончались 163 пациента, - сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.
С начаза эпидемии зараза лишила жизни 163 сибиряков.
ЗАБОЛЕЛИ ПЯТЬ ДЕТЕЙ
Не обошла болезнь стороной и маленьких пациентов: за сутки коронавирус выявили еще у пяти детей. Всего в регионе диагноз подтвердился у 462 детей.
- Сейчас в детской больнице № 3 находятся 62 ребенка с подозрением на коронавирус, в их числе и те, у кого диагноз уже подтвержден.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:
Общее число зараженных за день: 120 человек.
Масочный режим: действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.
Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.
Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.
Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.
Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».
Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.
Парки: доступны для прогулок.
Фитнес-центры: закрыты.
Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.
Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса
Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).
Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы
Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Новосибирской области 2020: последние новости»