Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 19 июля 2020 года: болезнь унесла жизни 163 человек

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 19 июля 2020 года, увы, не радуют: за минувшие сутки опасную болезнь диагностировали еще у 114 жителей региона. Всего с начала эпидемии в Новосибирской области заразились 7959 человек.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 18 июля 2020 года. Фото: сервис «Яндекс».

УМЕРЛИ ТРИ СИБИРЯЧКИ, БОЛЬНЫЕ КОРОНАВИРУСОМ

Плохие вести сообщил оперативный штаб Новосибирской области: из-за коронавируса в регионе умерли еще три пациента.

- Это женщины в возрасте 57, 66 и 80 лет. Всего с начала пандемии скончались 163 пациента, - сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

С начаза эпидемии зараза лишила жизни 163 сибиряков.

ЗАБОЛЕЛИ ПЯТЬ ДЕТЕЙ

Не обошла болезнь стороной и маленьких пациентов: за сутки коронавирус выявили еще у пяти детей. Всего в регионе диагноз подтвердился у 462 детей.

- Сейчас в детской больнице № 3 находятся 62 ребенка с подозрением на коронавирус, в их числе и те, у кого диагноз уже подтвержден.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 120 человек.

Масочный режим: действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок.

Фитнес-центры: закрыты.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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