В Новосибирске от коронавируса умерли три женщины: что о них известно

18 Июль 2020 2020-07-18T08:35:43+03:00

Всего умерли с начала пандемии 163 человека. Фото: Олег УКЛАДОВ

Об этом сообщили в оперативном штабе региона

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В субботу, 18 июля, региональный оперштаб сообщил о том, что еще три сибирячки не перенесли болезнь. Власти Новосибирской области рассказали краткую информацию об умерших.

— Скончались три пациента — женщины в возрасте 57, 66 и 80 лет. Всего с начала пандемии скончались 163 пациента, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

За последние сутки инфекцию выявили еще у 114 человек. Тем временем выздоровели еще 146 пациентов.

В реанимации находятся 82 человека, подключены к аппарату ИВЛ еще 21 пациент.

Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 7 959 человек, в том числе у 462 детей. Выздоровели 6014 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU