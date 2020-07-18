В Новосибирске от коронавируса умерли три женщины: что о них известно
В субботу, 18 июля, региональный оперштаб сообщил о том, что еще три сибирячки не перенесли болезнь. Власти Новосибирской области рассказали краткую информацию об умерших.
— Скончались три пациента — женщины в возрасте 57, 66 и 80 лет. Всего с начала пандемии скончались 163 пациента, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.
За последние сутки инфекцию выявили еще у 114 человек. Тем временем выздоровели еще 146 пациентов.
В реанимации находятся 82 человека, подключены к аппарату ИВЛ еще 21 пациент.
Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 7 959 человек, в том числе у 462 детей. Выздоровели 6014 пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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