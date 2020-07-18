2020-07-18T08:44:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 114 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели почти 8 тысяч человек

Информацию сообщил областной оперативный штаб
Надежда РЫЖКИНА
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Выздоровело за последние сутки больше человек, чем заболело.Выздоровело за последние сутки больше человек, чем заболело.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В субботу, 18 июля, в оперштабе правительства региона сообщили о еще 114 заболевших коронавирусом за сутки. Тем выздоровевших стало больше — выписали из больницы 146 человек.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 7 959 человек, из них — 462 ребенка. 6014 пациентов выздоровели. В отделениях интенсивной терапии находятся 82 человека, к аппаратам ИВЛ подключен 21 пациент, — рассказали в оперштабе.

Сейчас в детской больнице № 3 находятся 62 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе те, у которых диагноз уже подтвердился.

В больницах Новосибирска также лежат 2011 взрослых пациентов: это те, у кого врачи уже диагностировали коронавирус, и те, у кого болезнь только подозревают.

На 18 июля проведено 270 258 тестов.

Напомним, в Новосибирской области районные больницы получили 19 новых машин «скорой помощи» для борьбы с коронавирусом. Автомобили оснащены аппаратами ИВЛ, кислородными подушками и увлажнителями кислорода, которые нужны пациентам с подозрением на инфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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