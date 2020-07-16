Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 17 июля 2020 года: 222 выздоровевших за сутки и новые «скорые»

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 17 июля 2020 года, увы, не радуют: с начала эпидемии в регионе заразились 7728 человек, среди них 451 ребенок. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 120 пациентов, регион занял 18-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 17 июля 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

ВРАЧИ ОБОГНАЛИ ВИРУС

За прошедшие сутки врачи выписали из больниц Новосибирска 222 пациента, излечившихся от COVID-19. Динамика работы врачей положительная — число излечившихся за сутки превысило количество новых заболевших на 102 человека. Общее число выписанных пациентов выросло до 5779 человек.

ТРИ СМЕРТИ ЗА ДЕНЬ

Врачи сообщили о смерти трех пациентов от COVID-19 за сутки в больницах Новосибирска. Жертвами коронавируса оказались пожилые мужчины: двоим было по 71 году, одному 72 года. Общее количество смертей от коронавируса достигло 155 человек.

За прошедшие сутки ухудшилось состояние 14 больных. В реанимации новосибирских больниц находятся 95 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 25 пациентов.

НОВЫЕ СКОРЫЕ ДЛЯ СТАРЫХ ДОРОГ

Больницы в районах Новосибирской области получили 19 новых машин «скорой помощи» для борьбы с коронавирусом. Автомобили на базе «ГАЗель NEXT» имеют класс «С» и могут конкурировать с больницами — в каждой машине есть аппараты ИВЛ, кислородные подушки, и увлажнители кислорода. Часть реанимобилей будут работать в Новосибирске, еще по одной машине было передано в больницы Бердска, Искитима, ЦРБ Болотнинского, Доволенского, Карасукского, Куйбышевского, Ордынского, Татарского, Тогучинского и Черепановского районов.

ЗАЩИТА ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Новосибирские волонтеры подарили врачам 70 костюмов индивидуальной защиты для работы в «красной зоне». Костюмы предназначены для сотрудников детской инфекционной больницы №3, до этого добровольцы передавали костюмы в Городскую клиническую больницу №25, инфекционную больницу №1 и инфекционный госпиталь.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 120 человек.

Масочный режим: действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское» и «Бугринская роща».

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок.

Фитнес-центры: закрыты.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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