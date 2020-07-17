Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 18 июля 2020 года: спасатели открыли пять пляжей

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 18 июля 2020 года: с начала эпидемии в регионе заразились 7845 человек, среди них 457 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 117 пациентов, регион занял 17-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 18 июля 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

ПЯТЬ СМЕРТЕЙ ЗА ДЕНЬ

Оперативный штаб сообщил о смерти пяти пациентов от COVID-19 в больницах Новосибирска. Жертвами коронавируса стали двое мужчин, им было 73 года и три женщины в возрасте 73 лет, 80 лет и 81 год. Общее количество смертей от коронавируса достигло 160 человек.

ВЫПИСАЛИ ЕЩЕ 89 ЧЕЛОВЕК

За прошедшие сутки врачи выписали из больниц 89 пациентов, излечившихся от коронавируса. Это на 28 человек меньше, чем количество новых заболевших. Всего в Новосибирской области выздоровели 5868 пациентов с COVID-19.

ПЯТЬ ПЛЯЖЕЙ ОТКРЫЛИ ДЛЯ КУПАНИЯ

Сейчас купаться новосибирцам разрешено только на пяти пляжах из 21. По данным спасателей МАСС для посещения официально открыт пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха «У моря Обского»: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг». Также для отдыха открыт пляж на территории парка культуры и отдыха «Бугринская роща», но купание здесь запрещено — вода не соответствует санитарным нормам.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 120 человек.

Масочный режим: действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок.

Фитнес-центры: закрыты.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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