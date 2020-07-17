В Новосибирской области от коронавируса скончались 5 пациентов: что о них известно
В пятницу, 17 июля, стало известно, что еще пять пациентов инфекционного госпитали умерли от коронавируса за сутки. Общее число скончавшихся достигло 160 человек. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.
— Скончались еще пять пациентов: двое мужчин, им было 73 года и женщины в возрасте 73 лет, 80 лет и 81 год, — рассказали в оперштабе. — В реанимации находятся 89 человек, сами не могут дышать и подключены к аппарату ИВЛ — 22 пациента.
За последние сутки коронавирус обнаружили у 117 человек, выздоровели 89 пациентов.
С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 7 845 человек, в том числе у 457 детей, выздоровели 5 868 пациентов.
В регионе, по словам губернатор Новосибирской области Андрея Травникова, наметилась положительная динамика в эпидемиологической ситуации. Поэтому было принято решение открыть летние веранды кафе и ресторанов, а также торговые центры. Но все развлекательные площадки и массовые мероприятия по-прежнему под запретом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Новосибирске»