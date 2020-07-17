В Новосибирской области от коронавируса скончались 5 пациентов: что о них известно

17 Июль 2020 2020-07-17T09:25:59+03:00

В Новосибирской области за сутки умерли 5 пациентов от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

С начала эпидемии от инфекции умерли 160 человек

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В пятницу, 17 июля, стало известно, что еще пять пациентов инфекционного госпитали умерли от коронавируса за сутки. Общее число скончавшихся достигло 160 человек. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— Скончались еще пять пациентов: двое мужчин, им было 73 года и женщины в возрасте 73 лет, 80 лет и 81 год, — рассказали в оперштабе. — В реанимации находятся 89 человек, сами не могут дышать и подключены к аппарату ИВЛ — 22 пациента.

За последние сутки коронавирус обнаружили у 117 человек, выздоровели 89 пациентов.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 7 845 человек, в том числе у 457 детей, выздоровели 5 868 пациентов.

В регионе, по словам губернатор Новосибирской области Андрея Травникова, наметилась положительная динамика в эпидемиологической ситуации. Поэтому было принято решение открыть летние веранды кафе и ресторанов, а также торговые центры. Но все развлекательные площадки и массовые мероприятия по-прежнему под запретом.

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ИСТОЧНИК KP.RU