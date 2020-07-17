Еще 117 за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 7 845 человек

17 Июль 2020 2020-07-17T09:43:33+03:00

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В пятницу, 17 июля, стало известно, что еще 117 человек заболели коронавиурсом за сутки, при этом выздоровели 89 пациентов, умерли 5 человек, все они пожилые люди. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 7 845 человек, в том числе у 457 детей, выздоровели 5 868 пациентов, сообщили в оперштабе. Сейчас в тяжелом состоянии в реанимации находятся 89 человек, сами не могут дышать и подключены к аппарату ИВЛ — 22 пациента.

В Новосибирской области больные коронавирусом выявлены по всей территории региона: «чистых» районов нет. Несмотря на то, что эпидемия пока не сдает позиций, было принято решение открыть летние веранды кафе и ресторанов, а также торговые центры. Но все развлекательные площадки и массовые мероприятия по-прежнему под запретом.

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ИСТОЧНИК KP.RU