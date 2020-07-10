Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 11 июля 2020 года: прогнозы ученых и бесплатные летники

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 11 июля 2020 года: с начала эпидемии в регионе заразились 7 043 человека, среди них 412 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 111 пациентов, регион занял 17-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 11 июля 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

ПИК БОРЬБЫ С COVID-19

Новосибирские врачи продолжают показывать высокие результаты и сокращать разрыв между переболевшими и зараженными пациентами. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки из больниц выписали 191 пациента, которые выздоровели от коронавируса. Это на 80 человек больше, чем новых случаев COVID-19 за день. Общее число переболевших под присмотром врачей увеличилось до 4 688 человек.

Однако в инфекционных больницах Новосибирска на данный момент проходят лечение 2 220 пациентов с коронавирусом и подозрением на опасное заболевание. Еще 725 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на него находятся в районных больницах. В детской больнице №3 лечатся 45 детей.

Еще 908 жителей Новосибирской области находятся на медицинском карантине. С начала вспышки заболевания 27 672 человека сняты с меднаблюдения.

СТРАШНЫЕ ЦИФРЫ

Математики СО РАН дают печальный прогноз — в день будут умирать по 8 человек. Будет больше критических больных.

- Мы ожидаем, что за сутки до 27 человек будут направляться на искусственную вентиляцию легких. Этот сценарий учитывает нынешние условия: ограниченные пассажиропотоки, индекс самоизоляции от «Яндекса» и приказ по ношению масок в общественных местах и отсутствие других мер по развитию коронавируса, — объяснила сотрудница Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Ольга Криворотько.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

За сутки врачи зарегистрировали пять смертей от коронавируса в Новосибирске. По данным оперативного штаба это мужчины в возрасте 51 год, 69 лет, 73 года и женщины в возрасте 62 года и 77 лет. Общее количество смертей от коронавируса достигло 133 человек.

На данный момент в реанимации находятся 85 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 23 пациента.

РЕСТОРАНЫ ВЫХОДЯТ НА УЛИЦУ

Власти Новосибирска разрешили рестораторам бесплатно открывать летники — теперь согласовывать и устанавливать их можно в упрощенном порядке. За столики и стульчики прямо на улице никто не возьмет денег с бизнеса — пока не придут первые холода. Сегодня мэр подписал документ, постановление будет действовать до 30 сентября.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 111 человек.

Масочный режим: в общественном транспорте, метро, в бизнес-центрах и магазинах, в парках, в общественных местах.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское» и «Бугринская роща».

Изоляция для приезжих: двухнедельный карантин для прилетевших пассажиров международных рейсов.

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок.

Фитнес-центры: закрыты.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

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