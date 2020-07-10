Еще пять пациентов за сутки: в Новосибирской области от коронавируса скончались 133 человека

10 Июль 2020 2020-07-10T06:24:38+03:00

От коронаивруса за сутки умерли пять человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства

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В пятницу, 10 июля, стало известно, что за сутки еще пять пациентов инфекционного госпиталя скончались. Это мужчины в возрасте 51 год, 69 лет, 73 года и женщины в возрасте 62 года и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 133 человека.

— В реанимации находятся 85 человек. На ИВЛ — 23 пациента, — рассказали в оперштабе регионального правительства. — За сутки коронавирус обнаружили еще у 111 человек, при этом выздоровели 191 пациент.

За время эпидемии коронавирусом заболели 7 043 человека, большая часть пациентов выздоровели — 4 868 человек.

В Новосибирской области действуют ограничительные меры. В общественных местах нужно быть в защитной маске. Без нее не пустят в общественный транспорт и не обслужат в магазине.

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ИСТОЧНИК KP.RU