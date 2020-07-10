«Скидки» и новые послабления: в мэрии поддержали ресторатов

10 Июль 2020 2020-07-10T14:09:22+03:00

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление, по которому ресторанному бизнесу разрешается использовать муниципальную землю и неразграниченные участки. При этом рестораторам предоставляются «скидки» за аренду.

- Представители малого бизнеса обратились к нам с просьбой разрешить им использовать муниципальную территорию, чтобы расширить свои возможности для обслуживания посетителей. Мы пошли навстречу. Я подписал постановление, согласно которому предприятия общественного питания до 30 сентября могут в упрощенном порядке организовать летние площадки, веранды с использованием уличной мебели на муниципальных землях, а также участках, где государственная собственность не разграничена. При этом до 30 сентября за размещение летних кафе у стационарных объектов никакой платы взиматься не будет, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Для того чтобы воспользоваться послаблением, предпринимателям необходимо выполнить три условия: обеспечить соблюдение санитарных норм, установить уличную мебель с учётом правил благоустройства, а также за два дня до открытия летних кафе письменно сообщить об этом намерении в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии.

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