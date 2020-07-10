В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 111 человек

10 Июль 2020 2020-07-10T06:37:53+03:00

За время эпидемии вирус подхватили больше 7 тысяч человек

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В пятницу, 10 июля, стало известно, что коронавирус обнаружили еще у 111 человек, выздоровели 191 пациент, умерли — пятеро. В реанимации находятся 85 человек. На ИВЛ — 23 пациента. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— За время эпидемии коронавирусом заболели 7 043 человека, большая часть пациентов выздоровели — 4 868 человек, умерли 133 человека. В основном это пожилые люди, — сообщили в оперштабе.

В Новосибирской области закончился режим самоизоляции: людям разрешили покидать дома без веской на то причины, однако, это послабление не касается людей старше 65 лет. Еще в регионе возобновили работу рынки, магазины с отдельным входом, летние веранды кафе и ресторанов, а также зоопарк. Главное требование — быть в защитной маске.

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ИСТОЧНИК KP.RU