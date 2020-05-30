«Пустите хотя бы в коридор!»: пациенты показали, как ночуют у больницы в палатке, потому что не хватает мест для больных коронавирусом

В Новосибирске пациенты показали, как вынуждены ночевать в палатке, потому что не хватает мест в коронавирусном госпитале. Речь о больнице №11, которую переоборудовали под инфекционку. Больных с COVID-19 так много, что некоторых кладут в коридор. Но, похоже, и там закончилось место. Людей, которых привозят скорые, оставляют ночевать в палатки медицины катастроф, развернутые на территории больницы.

Люди вынуждены оставаться в палатках на ночь. Фото: Facebook/Наталья ФИЛИМОНОВА.

«МАРИНУЮТ» ЛЮДЕЙ С ПНЕВМОНИЕЙ»

В ночь на 30 мая в палатках, по словам пациентов, оказалось шесть человек. «Пустили хотя бы в коридор!», — не понимают такого отношения люди. К больнице их привезли вечером 29 мая, но внутрь пустили только к 9 утра 30 мая.

— Получив на руки результаты КТ с пометкой срочно, я вызвала скорую. Вечером нас с мужем доставили в 11 больницу. Еще пока мы ехали, врач намекнула, что в больнице сейчас мест катастрофически не хватает и придется ждать. Для таких вот ожидающих во дворе установлена палатка медицины катастроф. Здесь вместе с нами находятся еще четыре человека, и это нам, говорят, еще повезло! Днем здесь ютились сразу 18 человек. Поскольку шансов на то, что мы попадем в палату до утра у нас не было, мы поняли, что будем тут ночевать. При этом, не понятно, кто придумал по нескольку часов так «мариновать» людей с пневмонией, и почему не предусмотрен заранее вопрос воды и питания? Нам бутылку воды и стаканчики купили сотрудники медицины катастроф — им просто жалко людей, — написала на своей странице в Фейсбуке пациентка больницы №11, выложив фото. На снимках видно, как люди вынуждены спать на составленных стульях.

Воду сибирякам приобрел неравнодушный медперсонал. Фото: Facebook/Наталья ФИЛИМОНОВА.

Некоторые, похоже, не выдерживают таких условий и пытаются обратно уйти домой. Но, если у человека подозрение на коронавирус, его не выпускают. А сама территория больницы охраняется. Одному пациенту — 82-летнему Отто Павловичу Павлову все-таки удалось сбежать. Сейчас его ищут волонтеры, полицейские и родные, которые переживают за престарелого больного человека.

В палатках, развернутых на территории госпиталя, собирается по 18 человек. Фото: Facebook/Наталья ФИЛИМОНОВА.

ПРОПАВШИЙ ПАЦИЕНТ

Как стало известно КП-Новосибирск, дедушку в больницу отправили из поликлиники: ему сделали рентген, взяли анализы, которые вызвали у врачей сомнения. В госпитале он должен был сдать текст на COVID-19, а также пройти компьютерную томографию. По словам его дочери Ирины, участковый врач сообщила, что, если результаты анализов будут хорошие, то возможно, Отто Павловича отправят лечиться домой, если плохие, то, скорее всего, госпитализируют. В 16.00 пенсионер попал в палаточный лагерь. А через несколько часов пропал.

Сбежавший пенсионер. Фото: «Лиза Алерт»

— Мы решили узнать, что в итоге? Отпускают его домой или положат в палату? Около восьми вечера мы узнаем, что он пропал! В больнице нам отвечают, что палатке его нет, кто-то говорит, что он ушел оттуда около шести часов, охрана утверждает, что видели его буквально минут тридцать назад. Я их спрашиваю: «Как он мог уйти, когда территория больницы охраняется?». Мне отвечают, что через КПП он пройти не мог, через забор перелезть тоже. Но ведь как-то же он пропал! Всю прилегающую территорию мы обыскали сразу же. А уже потом пошли в полицию. Папы нет со вчерашнего дня, а ведь у него проблемы с памятью, он плохо ориентируется на местности. Да и возраст уже такой... Очень переживаем! Ночью дождь был, а он где-то ходит по улицам. Сейчас ищем его всеми силами, — рассказала КП-Новосибирск дочь пропавшего пенсионера Ирина.

Искать Отто Павловича его семье помогают волонтеры. Поиски ведутся уже более суток. Если вы видели человека, похожего на пропавшего пенсионера, обязательно позвоните поисковикам на номер 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

«Комсомолка» также обратилась за комментариями в министерство здравоохранения Новосибирской области. Как только они будут, мы опубликуем и их позицию.

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