2020-05-30T16:07:33+03:00
Общество

С 1 июня новосибирцев с легкой формой коронавируса будут лечить на дому

Об этом сообщается в приказе, подписанном министром здравоохранения региона
Алена КУЛЕШОВА
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Приказ вступит в силу 1 июня.Приказ вступит в силу 1 июня.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подписал приказ, согласно которому пациентов с легкой формой коронавируса будут лечить на дому. Он вступит в силу 1 июня.

— Приказ об изоляции и лечении пациентов с бессимптомным течением и легкой формой коронавирусной инфекции в домашних условиях был подписан министром здравоохранения. Подобные меры позволят снизить нагрузку на инфекционные стационары, — пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как новосибирцам приходится ночевать в палатках около инфекционного госпиталя, развернутого на базе ГКБ № 11. Люди утверждают, что им не могут выделить места в палатах из-за нехватки мест. В региональном минздраве прокомментировали данную ситуацию. В министерстве пояснили, что скопление людей в этих палатках связано с тем, что многие сибиряки приезжают в больницу самовольно. Они не получали направления в поликлинике и не вызывали себе скорую помощь

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ИСТОЧНИК KP.RU

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