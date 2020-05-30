«Пациенты приходят сами»: в минздраве объяснили скопления людей в палатках у коронавирусного госпиталя

30 Май 2020 2020-05-30T15:32:36+03:00

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В министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали скопление людей в палатках около инфекционного госпиталя. В минздраве уверяют, что это связано с тем, что многие сибиряки приезжают в больницу самовольно.

— Скопление пациентов у инфекционного госпиталя связано с большим количеством самостоятельных обращений в приемный покой. Это люди, которые не обращались за медицинской помощью в участковую службу поликлиник, не получили направление на госпитализацию, не вызывали скорую помощь и решили приехать в больницу сами, — пояснили в региональном минздраве.

Кроме того, в министерстве отметили, что 28 мая в Новосибирске ввели систему чек-листов, с помощью которой можно будет еще до госпитализации оценить состояние пациента и решить, необходимо ли ему срочно в больницу. Очередность госпитализации определяют врачи в поликлиниках и скорой помощи. Если человек не нуждается в кислородной поддержке, для которой требуется срочная госпитализация, то тест на коронавирус ему проведут дома, и его результаты он будет ожидать, находясь под наблюдением участкового терапевта. В каждой смене диспетчерской скорой помощи есть отдельный специалист, координирующий процесс госпитализации тех пациентов, которые получили направление.

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ИСТОЧНИК KP.RU