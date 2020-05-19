«Чтобы бахилы не спадали, не намокали»: в новосибирском минздраве объяснили, почему врачи носят мусорные мешки на ногах

Новосибирские медики из больницы №12 показались пациентам в неожиданном виде. На ногах у них были не привычные синенькие бахилы, а мусорные мешки, примотанные скотчем! Чтобы не спадали.

— Специальные защитные бахилы изнашиваются быстрее и становятся непригодными к повторному использованию, поэтому персонал использует мусорные мешки, обматывая их вокруг ноги при помощи скотча. Фото сделано по просьбе одной из сотрудниц, с комментарием: «Может вы это хоть в Москву отправите, чтоб посмотрели, что у нас происходит», — подписала снимок пациентка Татьяна Волкова и выложила его себе в «Фейсбук».

Пациентка инфекционного госпиталя сфотографировала мусорные пакеты вместо бахил на ногах врача. Фото: соцсети.

Снимок собрал всего пять лайков, увидели его немногие. Но в региональном минздраве фотографию тоже посмотрели. Тут же с проверкой в 12 больницу отправилась заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. Чиновники подтвердили, фото — не фейк и не розыгрыш. Действительно, медики носят пакеты на ногах. И вот какое тому объяснение:

— Весь медицинский персонал работает с пациентами в одноразовых костюмах, в комплект которого входят, в том числе и бахилы из нетканого материала единого размера. Конструкция бахил такова, что они не всегда надежно крепятся на ногах. Некоторые сотрудники используют полиэтиленовые пакеты для дополнительной защиты, вместе с неткаными бахилами, — рассказали в региональном мизндраве. И пообещали купить медикам нормальные «неспадающие» бахилы: — В настоящий момент администрация больницы №12 закупает высокие одноразовые непромокаемые бахилы с удобной фиксацией, для использования вместе с костюмами инфекциониста.

Медработники написали коллективное письмо, что претензий к защитной одежде у них нет, а пакеты — это их собственная идея. Фото: соцсети.

В подтверждение своих слов новосибирский минздрав опубликовал у себя на сайте коллективное письмо врачей больницы. Те пишут, что не имеют претензий к своей амуниции и ведомству в том числе:

«Полиэтиленовые пакеты мы надеваем не вместо бахил, а вместе с ними, чтобы было удобнее, чтобы не спадали, не намокали. Для нас организованы комнаты отдыха, мы обеспечены питанием. Каждые 4 часа имеем возможность отдохнуть в комнатах отдыха, которые организованы в «чистой зоне» для нас», — говорится в письме, которое подписали 44 медработника.

Письмо подписали 44 медработника. Фото: соцсети.

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